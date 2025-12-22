«O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας!». Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση ο Ολυμπιακός επισημοποίησε πως ο Βάσκος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας τουλάχιστον ως το 2027.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν δεδομένη εδώ και αρκετές ημέρες και προ ημερών πήρε και έγγραφη μορφή, με τον 64χρονο προπονητή να έχει αύξηση αποδοχών, όπως και οι συνεργάτες του.

Ο «Μέντι» ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League (2024) και του νταμπλ στην Ελλάδα (2025).

Σε 97 αγώνες έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, με 189 γκολ υπέρ και 84 κατά.

