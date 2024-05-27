Λογαριασμός
Αταμάν: «Απολαύστε το 7ο αστέρι, το θέλατε και είναι εδώ»

«Πιστέψατε σε εμάς κι εμείς πιστέψαμε σε εσάς», είπε το Τούρκος προπονητής στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Εργκίν Αταμάν

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε από το Βερολίνο, αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια έφυγε για ΟΑΚΑ, όπου κορυφώθηκε το «πράσινο» πάρτι.

Φυσικά, την τιμητική του είχε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο και έκανε τις χαρακτηριστικές του υψωμένες γροθιές, πριν στείλει ένα σύντομο μήνυμα το οποίο πάντως «τρέλανε» τους οπαδούς.

«Πιστέψατε σε εμάς κι εμείς πιστέψαμε σε εσάς. Απολαύστε το 7ο αστέρι. Θέλατε το 7ο αστέρι, το 7ο αστέρι είναι εδώ», ανέφερε αναλυτικά ο Αταμάν στον εκστασιασμένο κόσμο του Παναθηναϊκού.

