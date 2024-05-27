Τελικός Conference League: Πέταξε για Αθήνα η Φιορεντίνα - Φωτογραφίες

Όλοι μετράνε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Europa Conference League την Τετάρτη στις 29 Μαΐου, όταν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην OPAP Arena.

Οι «βιόλα» δυο μέρες πριν το σπουδαίο ματς πέταξαν για την Αθήνα και έρχονται με όλα τους τα «όπλα».

Ο μοναδικός τραυματίας είναι ο Σοτίλ, ο οποίος όμως ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή ώστε να υποστηρίξει και να εμψυχώσει την ομάδα του.

Πηγή: skai.gr

