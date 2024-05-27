Λογαριασμός
Τελικός Conference League: Πέταξε για Αθήνα η Φιορεντίνα - Φωτογραφίες

Η αποστολή της Φιορεντίνα πέταξε για την Αθήνα ενόψει του τελικού του Europa Conference League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Παίκτες Φιορεντίνα

Όλοι μετράνε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Europa Conference League την Τετάρτη στις 29 Μαΐου, όταν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην OPAP Arena.

Οι «βιόλα» δυο μέρες πριν το σπουδαίο ματς πέταξαν για την Αθήνα και έρχονται με όλα τους τα «όπλα».

Ο μοναδικός τραυματίας είναι ο Σοτίλ, ο οποίος όμως ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή ώστε να υποστηρίξει και να εμψυχώσει την ομάδα του.

