Εποχή... Πάμπλο Γκαρσία ξεκινά στον Ατρόμητο. Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr, ο Ουρουγουανός τεχνικός αναμένεται την Τρίτη (28/5) στην Αθήνα προκειμένου να σφραγίσει τη συμφωνία του με τους Περιστεριώτες.

Το deal, λοιπόν, βρίσκεται σε κάτι παραπάνω από την τελική του ευθεία, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να υπογράψουν συμβόλαιο ενός έτους.

Να σημειωθεί ότι ο 47χρονος προπονητής αποτελούσε τον πρώτο στόχο των «κυανόλευκων», οι οποίοι συνέλεξαν πολύ καλές πληροφορίες για τη δουλειά του.

Δουλειά, εξάλλου, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαρσία ανέλαβε τον νεοφώτιστο Πανσερραϊκό και όχι μόνο κατάφερε να τον διατηρήσει στην κατηγορία, αλλά να παίξει η ομάδα του και καλό ποδόσφαιρο.

Από εκεί και πέρα, φυσικά, πρόκειται να τρέξει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ατρομήτου, καθώς αναμένονται και πολλές αλλαγές σε επίπεδο ρόστερ.

