«Ασημένιος» με πανελλήνιο ρεκόρ στο Βελιγράδι ο Σίσκος

«Έσπασε τα χρονόμετρα» ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου με πανελλήνιο ρεκόρ 1.55.42, καταρρίπτοντας το 1.56.34 του Απόστολου Χρήστου από τον περασμένο Μάιο κι έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε το 1.56 στο αγώνισμα, ενώ κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών.

Πρώτος οριακά τερμάτισε ο Ουκρανός Ολεξάντρ Ζελτιάκοφ με 1.55.39. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ελβετός Ρόμαν Μιτιούκοφ με 1.55.75.

«Δεν περιγράφεται αυτό που νιώθω, το χρυσό θα έρθει την επόμενη φορά», δήλωσε πανευτυχής ο Σίσκος.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:

1. Ολεξάντρ Ζελτιάκοφ (Ουκρανία) 1:55.39

2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:55.42

3. Ρομάν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:55.75

4. Μπένεντεκ Κόβατς (Ουγγαρία) 1:56.13

5. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία) 1:57.50

6. Νταβίντ Γκέρτσικ (Ισραήλ) 1:57.53

7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:58.48

8. Ανταμ Τέλεγκντι (Ουγγαρία) 2:01.30

