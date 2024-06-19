«Χάλκινη» στα 50 μέτρα πεταλούδα η Ντουντουνάκη

Στα «χνάρια» του Απόστολου Σίσκου κι η Άννα Ντουντουνάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε δεύτερη στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στη σερβική πρωτεύουσα με 26.18 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα, «σπάζοντας» την κατάρα της τέταρτης θέσης στο αγώνισμα.

Έτσι, η Χανιώτισσα κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιο της στη διοργάνωση μετά το χρυσό στα 100 μέτρα πεταλούδα το 2021. «Δεν είχα έρθει έτοιμη στους αγώνες αυτούς, με ενδιαφέρουν τα 100μ», δήλωσε μετά τη μεγάλη της επιτυχία η Ντουντουνάκη.

Νικήτρια στην κούρσα ήταν η Σουηδέζα Σάρα Γιούνεβικ με 25.68 και δεύτερη η Βελγίδα Ρος Βανότερντικ με 26.08.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. πεταλούδα γυναικών:

1. Σάρα Γιούνεβικ (Σουηδία) 25.68

2. Ρους Βανοτερντάικ (Βέλγιο) 26.08

3. Αννα Ντουντουνάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 26.18

4. Ταμάρα Ποτότσκα (Σλοβακία) 26.21

5. Γιούλιε Κεπ Γένσεν (Δανία) 26.22

6. Παουλίνα Πέντα (Πολωνία) 26.25

7. Γιάνα Πάβαλιτς (Κροατία) 26.26

8. Αννα Ντόβγκιερτ (Πολωνία) 26.58



