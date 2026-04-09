Αρνητική η ΕΛΑΣ για τις «νεκρές ζώνες» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Αρνητική ήταν η στάση της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινό αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κατάργηση των «νεκρών» ζωνών στον μεγάλο τελικό του Κύπελλο Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δύο φιναλίστ είχαν καταθέσει από κοινού πρόταση προς την ΕΠΟ, ζητώντας να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου, στηριζόμενοι και στο καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία εμφανίστηκε θετική στο αίτημα, η τελική απόφαση ανήκε στις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, με την Αστυνομία να απορρίπτει την πρόταση. Έτσι, ο τελικός της 25ης Απριλίου θα διεξαχθεί με την παρουσία «νεκρών» ζωνών στις εξέδρες.

Υπενθυμίζεται πως κάθε ομάδα έχει εξασφαλίσει περίπου 7.800 εισιτήρια, με τη ζήτηση να είναι ήδη πολύ μεγάλη και τον κόσμο να αναμένεται να δώσει έντονο «ασπρόμαυρο» χρώμα στην αναμέτρηση, παρά τους περιορισμούς στη χωρητικότητα.

