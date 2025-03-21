Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Πάλμερ-Μπράουν

Με απόντες τους διεθνείς και χωρίς περαιτέρω προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.



Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» με τον Ρουί Βιτόρια να βλέπει τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και να προσθέτει μια ακόμη λύση στο κέντρο της άμυνας ενόψει των playoffs και της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα για μια ακόμη ημέρα οακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της έναρξης των play offs.Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Αντίθετα, ατομικό ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Κώτσιρας. Απόντες ήταν οι διεθνείς Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Ουναΐ, Ίνγκασον, Φικάι, Καρακασίδης.»

