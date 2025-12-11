Στο Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν απόψε (21:30, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τη νίκη με την οποία θα διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Την περασμένη Παρασκευή (5/12), το «τριφύλλι» παρουσιάστηκε κατώτερο της περίστασης και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια, βλέποντας το νικηφόρο σερί 4 αγώνων που είχε φτιάξει στην Ευρωλίγκα, να λαμβάνει τέλος. Για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ακολούθησε η άνετη νίκη με 110-66 κόντρα στον Πανιώνιο στο «Telekom Center Athens», στο ιστορικό απόγευμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος είχε 40 πόντους με ρεκόρ τριπόντων (12/19) στην ιστορία του πρωταθλήματος!

«Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά πρέπει να την αφήσουμε πίσω. Έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται. Όπως αυτό με το Μιλάνο, που για εμάς είναι ένα παιχνίδι must win. Πάμε με αυτή τη νοοτροπία στο Μιλάνο, για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα έχω καλή ψυχολογία, όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάς από το μηδέν. Οπότε, είτε έχεις παίξει καλά, είτε άσχημα, θα πρέπει να κάνεις reset και να συγκεντρωθείς για να παίξεις καλά στο επόμενο», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τον Ιστορικό, ενώ ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε: «Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague. Η Αρμάνι έχει πολύ καλό ρόστερ, που μπορεί να είναι ανταγωνιστικό για το Final-4. Αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμού, αλλά στα τελευταία παιχνίδια έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι. Ο Λεντέι, ο Νίμπο, ο Σιλντς και με εμάς νομίζω και ο Γκούντουριτς. Έχουμε κι εμείς καλό ρόστερ, πρέπει να παίξουμε επιθετικά και σωστό μπάσκετ για να πάρουμε τη νίκη. Έχει πολύ καλή ομάδα και είναι σε καλή θέση βαθμολογικά».

Στα αγωνιστικά, οι Όσμαν και Χολμς δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους και δεν ταξίδεψαν στο Μιλάνο, αποτελώντας τις δύο απουσίες του Παναθηναϊκού, μαζί με τη δεδομένη του Λεσόρ.

Από την άλλη, η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με ισορροπημένο ρεκόρ 7-7. Την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε με 88-78 στην έδρα της Μπασκόνια, ενώ είχε προηγηθεί η νίκη της με 102-88 κόντρα στη Μακάμπι. Δυνατή τον τελευταίο καιρό στην έδρα της, έχει χάσει μόνο ένα από τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο «Forum», έχοντας νικήσει και τον Ολυμπιακό, με το οριακό 88-87 στις 14 του περασμένου Νοεμβρίου. 3-3 το εντός έδρας ρεκόρ της στη φετινή Ευρωλίγκα. Την περασμένη Κυριακή παρατάχθηκε με πολλές απουσίες, αλλά τελικά κατάφερε να νικήσει με 94-90 την Τρέντο, ανεβαίνοντας στο 6-4 στο ιταλικό πρωτάθλημα.

