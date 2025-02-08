Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να αποκλείστηκε στους "8" του Roterdam Open αλλά όσο ήταν στην πόλη της Ολλανδίας κλήθηκε να απαντήσει σε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις.

Ο Έλληνας τενίστας ρωτήθηκε πότε έδωσε το πρώτο του φιλί και απάντησε πως το έκανε όταν ήταν 21 ετών! Ο Κάρλος Αλκαράθ απάντησε πως έδωσε το πρώτο φιλί στα 15 του και ο Ματέο Μπερετίνι μόλις στα 12!

Όταν ο Τσιτσιπάς έμαθε τι είχε απαντήσει ο Μπερετίνι είπε: «Με τίποτα. Οπότε βασικά μου πήρε σχεδόν άλλα 12 χρόνια, έζησα μια δεύτερη ζωή!»

Για τον πρώτο χωρισμό του είπε: «Ο πρώτος μου χωρισμός ήταν το 2019. Μου πήρε μερικούς μήνες να επανέλθω».

Οι γνωστές πάντως σχέσεις του Στέφανου Τσιτσιπά είναι με την Θεοδώρα Πεταλάς και φυσικά με την Πάουλα Μπαντόσα.



Κορυφαίο ήταν και το στιγμιότυπο που ο Τσιτσιπάς απάντησε για το πρώτο του bagel, με τον Jan Kooijman να του επισημαίνει ότι δεν μιλάει για «κουλούρι», αλλά για τενιστικό σετ!



It’s a tournament tradition that @Jan_Kooijman discusses some… interesting topics with our stars every year. 😉



Get ready to hear Alcaraz, Tsitsipas, Berrettini and others tell all about their first kiss and heartbreaks. 💋😏💔 #abnamroopen pic.twitter.com/snvBewfckj — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 8, 2025

Πηγή: skai.gr

