Γιόρτασε με… Παλόμα τη νίκη στον Βόλο ο Παναιτωλικός! Με τον (Παλόμα) Πέρες να σκοράρει στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Αγρινιώτες πέρασαν από το «Πανθεσσαλικό» και έκαναν βήμα οκτάδας, ενώ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο εν λόγω γήπεδο στα τέσσερα παιχνίδια.

Την ίδια ώρα, ο Βόλος έμεινε για τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη, έχει 21 πόντους και βρίσκεται στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και την Athens Kallithea!

Πρώτη εκτός έδρας νίκη μετά από 2 μήνες για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στο γήπεδό της αυτή του Κώστα Μπράτσου που έχει μόλις ένα τρίποντο σε 11 αγώνες!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Βόλο ο Κώστας Μπράτσος. Στην εστία ο Κόβατς και οι Σούντγκρεν, Ασλανίδης, Χέρμανσον, Φεράρι στην τετράδα της άμυνας. Οι Προύντζος, Σκραμπ στα χαφ, οι Χουάνπι, Χιλ, Ασεχνούν στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και σέντερ φορ ο Κόζτα.

Με 3-5-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκη. Στο τέρμα ο Τσάβες, με τους Μαυρία, Νικολάου μπακ-χαφ και τους Μλάντεν, Στάγιτς, Σιέλη στην τριπλέτα των στόπερ. Στον άξονα οι Κοντούρης, Λιάβας, Μπουζούκης, ενώ ο Ρόα πλαισίωνε τον Λομόνακο στο δίδυμο της επίθεσης.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά, με τον Βόλο μετά το πρώτο δεκάλεπτο να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν την κυκλοφορία του αγώνα, ωστόσο είχαν πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Τελικά η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 28ο λεπτό και άνηκε στον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Λομόνακο από πλεονεκτική θέση πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου δεν έγινε κάτι αξιοσημείωτο και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 0-0.

Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και είχε την πρώτη του φάση στο 49ο λεπτό. Ο Ρόα έκανε μια ωραία σέντρα, ο Λομόνακο πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ από την εστία του Κόβατς. Οι φίλοι των φιλοξενούμενων που ταξίδεψαν στον Βόλο δεν σταμάτησαν στιγμή να τραγουδούν, δημιουργώντας έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Εκτός από τον καιρό και ο ρυθμός είχε παγώσει στη συνέχεια, με τους δυο προπονητές κιόλας να προχωράνε και σε αλλαγές.

Στο 73ο ο Σούντγκρεν έκανε ένα ωραίο δυνατό συρτό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Βόλος απείλησε ξανά, με τον Χιλ να πιάνει το βολέ από πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα ξανά πέρασε λίγο άουτ. Οι δυο ομάδες προσπαθούσαν στη συνέχεια να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και να απειλήσουν, με τον Φακούντο Πέρες να κρατάει το καλό για το τέλος… Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάιντεβατς έκανε το γύρισμα, ο Λατίνος έκανε το πλασέ η μπάλα κόντραρε στον Ασλανίδη και κατέληξε στην εστία του Κόβατς για το 1-0. Το γκολ ελέγχθηκε και τελικά μέτρησε, με όλο τον πάγκο των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν μια σημαντική νίκη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.