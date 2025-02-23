Ελλάδα: Με πέντε αλλαγές στη 12άδα και νέα πρόσωπα κόντρα στην Ολλανδία

Η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον εξασφαλίσει μία θέση στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2025, μετά από τη νίκη στην Τσεχία και ετοιμάζεται για το φινάλε των προκριματικών κόντρα στην Ολλανδία στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας (21:30, ΝοvaSports 4, ΕΡΤ 3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).



Mάλιστα, η «επίσημη αγαπημένη» θα έχει αρκετά διαφορετικό ρόστερ σε σχέση με το προηγούμενο ματς, αφού ο Βασίλης Σπανούλης προχωρά σε πέντε αλλαγές στη 12άδα. Συγκεκριμένα, θα είναι εκτός οι Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Χουγκάζ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ ο οποίος έχει ίωση και Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος υπέστη θλάση.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Αντίθετα, θα πάρουν χρόνο από τον Έλληνα τεχνικό αθλητές που δεν κατάφεραν να «τρυπώσουν» στοτης κρίσιμης αναμέτρησης με τους Τσέχους. Ο λόγος για τους, που είχαν μείνει εκτός για λόγους τακτικής, αλλά και για τους, που αποτελούν νέα πρόσωπα αφού δεν ήταν ούτε στις αρχικές κλήσεις για το «παράθυρο» του Φεβρουαρίου.Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Γιάννης Κουζέλογλου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος, Όμηρος Νετζήπογλου, Βαγγέλης Ζούγρης, Γιώργος Τανούλης, Νεοκλής Αβδάλας.Με εξασφαλισμένη την πρόκριση για ένα ακόμα μεγάλο μπασκετικό ραντεβού, το Ευρωμπάσκετ 2025, η Εθνική ανδρών θα ολοκληρώσει αύριο (24/2) τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά, υποδεχόμενη στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας την Ολλανδίας σε έναν αγώνα – γιορτή.Οι φίλαθλοι που αναμένεται να κατακλύσουν το γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία εκτός από το να χειροκροτήσουν την τωρινή ομάδα για την πρόκρισή της, να κάνουν το ίδιο και για την ομάδα του 2005 που είχε κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ στο Βελιγράδι και θα βραβευτεί στο ημίχρονο του αγώνα, σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Υπουργείου Αθλητισμού με την ΕΟΚ.Η Εθνική προπονήθηκε σήμερα στη Γλυφάδα και στη συνέχεια αναχώρησε για την Πάτρα, με τη 12άδα να έχει και νέα πρόσωπα από τα 24 που είχαν δηλωθεί στην αρχική λίστα και θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν αύριο.Σε σχέση με τον αγώνα της Τσεχίας θα είναι εκτός οι Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Χουγκάζ, Ναζ Μήτρου – Λονγκ ο οποίος έχει ίωση και Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος υπέστη θλάση.Στις θέσεις τους θα είναι οι Γιώργος Τσαλμπούρης, Γιάννης Κουζέλογλου, Ομηρος Νετζήπογλου, Γιώργος Τανούλης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης. Οι υπόλοιποι της 12άδας, που ήταν παρόντες και στην Τσεχία, είναι οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης και Νεοκλής ΑΒδάλας.

