Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άρης για την αντικατάσταση Μαρέσκα: «Βάλτε καλύτερα τον Σπάθα ή τη Φραπάρ, ντρέπεται και η ντροπή μαζί σας…»

Οργή για την αντικατάσταση του διαιτητή Μαρέσκα στο ματς με τον Ολυμπιακό επικρατεί στον Άρη, με τη διαρροή της ΠΑΕ να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι εκτίθενται στην ΚΕΔ

Αρης

Η αντικατάσταση του Φάμπιο Μαρέσκα, που είχε οριστεί από πλευράς ΚΕΔ να διαιτητεύσει το σαββατιάτικο (18/09) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έφερε την έντονη αντίδραση του Άρη.
Με την «κίτρινη» ΠΑΕ να βγάζει διαρροή, στην οποία ειρωνεύεται ξεκάθαρα τη συγκεκριμένη κίνηση και παράλληλα επιτίθεται προς κάθε πλευρά.
«Συνεχίστε και άλλο να εκτίθεστε… Βάλτε καλύτερα τον Σπάθα ή τη Φραπάρ! Δηλαδή πριν ορίσετε τον Μαρέσκα δεν ξέρατε ότι αύριο είναι 4ος σε παιχνίδι του Τσάμπιονς Λιγκ; Ντρέπεται και η ντροπή μαζί σας… », ήταν το περιεχόμενό της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark