Αργία σήμερα στην Αργεντινή, θα κάνει βόλτα με την κούπα στο Μπουένος Άιρες η «Αλμπισελέστε»!

Μεθυσμένη πολιτεία η Αργεντινή μετά τον θρίαμβο της «Αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Οι πανηγυρισμοί όχι απλώς δεν έχουν κοπάσει, αλλά σήμερα θα φτάσουν και στην κορύφωσή τους, αφού ο Μέσι και η παρέα του θα γυρίσουν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες κρατώντας στα χέρια τους το βαρύτιμο τρόπαιο.

BREATHTAKING footage of Argentina fans at the Obelisk in Buenos Aires 💙💙 (via IG/alepetra_) pic.twitter.com/OxTSp3jcIa