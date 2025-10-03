Απρόοπτο στην Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Ρέτσος, στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Απρόοπτο στην Εθνική ομάδα ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα σε Σκωτία και Δανία. Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάλεσε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Μιχαηλίδη, για τα δυο κρίσιμα ματς, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος αποκόμισε έναν μικρό τραυματισμό στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για το Champions League.

Ο Μιχαηλίδης έτσι επιστρέφει στην Εθνική μετά από πέντε χρόνια, έχοντας καταγράψει δυο συμμετοχές σε φιλικά ματς με Κύπρο και Αυστρία.

Έτσι μετά την αλλαγή αυτή στο κέντρο της άμυνας η αποστολή της Εθνικής για τα δυο ματς είναι η εξής:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Mιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας

