Απρόοπτο στην Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Ρέτσος, στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα μας χωρίς τον 27χρονο αμυντικό στα κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία

Ρέτσος

Απρόοπτο στην Εθνική ομάδα ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα σε Σκωτία και Δανία. Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάλεσε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Μιχαηλίδη, για τα δυο κρίσιμα ματς, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος αποκόμισε έναν μικρό τραυματισμό στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για το Champions League.

Ο Μιχαηλίδης έτσι επιστρέφει στην Εθνική μετά από πέντε χρόνια, έχοντας καταγράψει δυο συμμετοχές σε φιλικά ματς με Κύπρο και Αυστρία.
Έτσι μετά την αλλαγή αυτή στο κέντρο της άμυνας η αποστολή της Εθνικής για τα δυο ματς είναι η εξής:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Mιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας
 

