Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τελικά, δεν θα βρίσκεται δίπλα στον πάγκο του «τριφυλλιού» στον 2ο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Έπειτα από ένταση που σημειώθηκε και χειρονομίες, του ζητήθηκε ν’ αποχωρήσει, κάτι που τελικά συνέβη έπειτα και από τις πιέσεις των διαιτητών.

Παρά το γεγονός πως μαζί με την εισαγγελέα προσπάθησαν να βρεθεί λύση ώστε να καθίσει δίπλα στον πάγκο των «πράσινων», τελικά αυτό δεν κατέστη εφικτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφυγε από τον χώρο της δράσης.

Προτού αποχωρήσει, ζητούσε ξανά να σημειωθούν τα εις βάρος του υβριστικά συνθήματα.

Σημειώνεται πως μεγάλη ένταση υπήρξε στο παρκέ του ΣΕΦ λίγο πριν το τζάμπολ του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μαζί με την ομάδα των «πράσινων» στο φαληρικό γήπεδο βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και πριν από λίγο πήρε θέση δίπλα στον πάγκο της ομάδας του, εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών και υβριστικών συνθημάτων.

Εκείνη την στιγμή, υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ο οποίος και συνομίλησε με τον Νίκο Λεπενιώτη μπροστά στην γραμματεία, ώστε να υπάρξει αντίδραση από πλευράς «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τα όσα ακούγονταν για τον ίδιο και την κόρη του.

Κάπου εκεί, τα... αίματα άναψαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στρέφεται προς την κερκίδα, εκεί όπου βρίσκονται τα επίσημα του Ολυμπιακού και να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες, την ώρα όπου οι συνοδεία του και οι άνθρωποι των «πράσινων» προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.