Μπήκε και ο Βλαχοδήμος, ανεβάζει ρυθμούς η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει τη δουλειά ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων που θα διεξαχθούν στην Κρήτη, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ζητά από τους διεθνείς να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό, αφού πρόκειται για πρόβες ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρών στην προπόνηση της Κυριακής στον Ρέντη ήταν και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος για να προπονηθεί με τους Τζολάκη και Μανδά, ενώ, από την έναρξη της νέας εβδομάδας σιγά – σιγά θα ενσωματώνονται και όσοι διεθνείς είχαν κάποιες περισσότερες μέρες άδειας.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ήταν κάπως πιο δυνατό από εκείνο του Σαββάτου, παρ’ όλα αυτά, η προπόνηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, με άπαντες να δουλεύουν ικανοποιητικά και δίχως το παραμικρό πρόβλημα.

