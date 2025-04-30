Αυτοκράτορας Παναθηναϊκός με MVP Ναν και Μήτογλου

Ο «επτάστερος» είναι εδώ! Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε «μεταμορφωμένος» στην Κωνσταντινούπολη και νίκησε 81-77 την Αναντολού Εφές στο «Basketball Development Center», έκανε το 2-1 στη σειρά και ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας, έχοντας πλέον δύο αγώνες μπροστά του ώστε να κλείσει θέση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι!

Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έφτασαν μέχρι το +13 στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου (50-63) και βρήκαν λύσεις όταν η Εφές έκανε την αντεπίθεσή της στην τέταρτη περίοδο. Κορυφαίος του ματς ήταν ο Κέντρικ Ναν, που επέστρεψε στα γνωστά του στάνταρ και μέτρησε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο μεγάλος game changer, ωστόσο, ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, που πραγματοποίησε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση έχοντας 18 πόντους και 6 ριμπάουντ με 4/5 τρίποντα, το ένα από τα οποία έβαλε και τη «σφραγίδα» της νίκης του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το 74-79. Για την Εφές, 14 πόντους είχε ο Ντάνιελ Οτούρου και 13 ο Ελάιτζα Μπράιαντ.

Επόμενο ματς την Παρασκευή (02/05, 20:30), ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Με νίκη του Παναθηναϊκού η σειρά θα ολοκληρωθεί και οι «πράσινοι» θα πάνε στο Final Four. Αν πάρει το ροζ φύλλο η Εφές, η σειρά θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ για το καθοριστικό Game 5.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά με δύο συνεχόμενα κλεψίματα και ένα κάρφωμα του Όσμαν για το 0-2. Ο Λάρκιν πέτυχε το πρώτο τρίποντο του ματς, ενώ ο Γκέιμπριελ σκόραρε από κοντά για το 3-4. Ο Όσμαν ευστόχησε και αυτός από μακριά μετά από ωραία κυκλοφορία μπάλας (3-7), με τους Οσμάνι και Μήτογλου να ευστοχούν από κοντά για το 5-9. Ο Ντοζίερ βρήκε στόχο σε τρίποντο (8-9), με τον Οσμάνι να κάνει το ίδιο για το 11-9. Ο Ντοζίερ και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (13-11), με τον Μήτογλου να πετυχαίνει τρίποντο για το 15-14. Ο Οσμάνι συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα (18-14), με τον Ναν να απαντάει με λέι απ και τον Μήτογλου να ισοφαρίζει σε 18-18. Ο Οτούρου σκόραρε από κοντά, με τον Μπράουν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 20-20. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 23-20 με ακόμη ένα τρίποντο από τον Λάρκιν.

Στη δεύτερη περίοδο, Μπράιαντ και Σλούκας αντάλλαξαν καλάθια από κοντά για το 25-22. Ο Γιούρτσεβεν με τρίτη προσπάθεια σκόραρε (25-24), πριν ο Γκραντ δώσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 25-27. Ο Τούρκος σέντερ κάρφωσε μετά την ασίστ του Μπράουν (27-29), με τον Οτούρου να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 31-29. Ο Σλούκας προσποιήθηκε εντυπωσιακά και πέτυχε γκολ φάουλ (31-32), με τον Μήτογλου να ακολουθεί με μακρινό σουτ για το 31-34. Ο Σλούκας και ο Τόμπσον αντάλλαξαν τρίποντα (34-37), με τον Όσμαν να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 34-41. Ο Οσμάνι μείωσε με ένα τυχερό καλάθι (36-41), πριν ο Γκραντ πάει στις βολές για το 36-43. Ο Μπράιαντ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (39-43), με τον Ναν να σκοράρει στη λήξη του ημιχρόνου για το 39-45.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ναν πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους για το 42-51, συνεχίζοντας το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού. Ο Πουαριέ μείωσε (44-51), όμως ο καταπληκτικός Μήτογλου απάντησε με συνεχόμενα τρίποντα για το 46-57. Ο Γιούρτσεβεν με δεύτερη προσπάθεια ανέβασε τη διαφορά (46-59), με τον Ντοζίερ να μειώνει σε 48-59. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και ευστόχησε σε δύο βολές (48-61), με τον Ντοζίερ να βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 50-61. Ο Ναν συνέχισε το εξαιρετικό του δεκάλεπτο (50-63), όμως δύο σερί εύκολα λάθη έφεραν την Εφές σε μονοψήφια διαφορά (54-63) πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Σμιτς σκόραρε στο ποστ και μείωσε σε 56-63. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη συγκέντρωσή του στην επίθεση με αλλεπάλληλα λάθη, με τον Λάρκιν να μειώνει κι άλλο με τρίποντο για το 59-63. Ο Οτούρου σκόραρε με φόλοου, όμως ο Γιουρτσεβέν έβαλε κρίσιμο καλάθι για το 61-65. Ο Μπράιαντ έφερε το ματς στον πόντο με τρίποντο (64-65), με τον Ναν να πετυχαίνει καθοριστικό γκολ φάουλ για το 64-68. Η Εφές αντέδρασε με βολές του Λάρκιν και κάρφωμα του Οτούρου (68-68), όμως ο Ναν έβαλε μεγάλο σουτ (68-70). Ο Οτούρου σκόραρε από κοντά για νέα ισοπαλία (70-70), με τον Ναν να κερδίζει βολές και να τις βάζει για το 70-72. Ο Γκέιμπριελ έβαλε ένα κρίσιμο φόλοου (72-74), πριν ο Σλούκας εκτελέσει δύο βολές που προορίζονταν για τον Χουάντσο για το 72-76. Ο Λάρκιν πήγε στη γραμμή και έβαλε βολές (74-76), πριν ο Μήτογλου πετύχει το καθοριστικό τρίποντο για το 74-79. Ο Τόμπσον έδωσε προσωρινή απάντηση (77-79), με τον Ναν να είναι ψύχραιμος στις βολές του και να τελειώνει το ματς (77-81).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-45, 54-63, 77-81

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.