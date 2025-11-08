Μπεργκ: Σημαντικό διπλό, με δύσκολη έδρα και αντίπαλο

Ο Νίκος Παγκάκης ήρθε σε επαφή με τον Μάρκους Μπεργκ, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία. Ο Σουηδός κίλερ, ο οποίος διέπρεψε στο παρελθόν με τη φανέλα του ”Τριφυλλιού”, μίλησε για την αναμέτρηση με τη Μάλμε. Έπειτα αναφέρθηκε στον Ράφα Μπενίτεθ. Ενώ απάντησε και για το αν το μέλλον τον φέρει στην ομάδα.

Παρακάτω όσα είπε ο Μπεργκ στον Νίκο Παγκάκη

Σε βλέπουμε να χαμογελάς, έφερες με την αύρα σου γούρι στον Παναθηναϊκό… Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε δείχνεις μια χαρά.

”Να έρχομαι πιο συχνά, λέτε να έφερα τύχη; Όχι, απλά νομίζω στάθηκε πολύ καλά η ομάδα. Έχει αρκετούς ποιοτικούς παίκτες! Και θεωρώ ότι έχει περιθώρια βελτίωσης ακόμη. Προσπάθησε πολύ σήμερα, δεν χάρισε κάτι η Μάλμε. Πάλεψε αρκετά. Και έδειξε ότι μπορεί να εξελιχθεί.”

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.