Το κρύο στο Ελσίνκι είναι… τρομακτικό, όπως έχετε καταλάβει από το ρεπορτάζ του «Paopantou.Gr». Η θερμοκρασία στην περιοχή όπου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός πιάνει μείον! Ενώ μάλιστα, την ώρα της αναμέτρησης με τους Ισλανδούς θα φτάσει και στο μείον 8, με την αίσθηση να είναι για μείον 13! Φοβερό νούμερο, αν μη τι άλλο. Πάγωσαν τα νερά στο Ελσίνκι από το πολικό ψύχος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της όλης κατάστασης, αποτελεί το γεγονός πως όπως φαίνεται στα πλάνα του «P» και του Νίκου Παγκάκη, μπορούμε να διακρίνουμε μία τεράστια λίμνη, η οποία έχει παγώσει ολόκληρη. Να τονίσουμε επίσης πως από το απόγευμα της Τετάρτης και μετά χιόνιζε συνεχώς στην περιοχή.

