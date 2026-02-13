Η Ντόρτμουντ, όπως αναφέρει και το Athletic, θα έχει φροντίσει ώστε απόψε, έξω από το Signal Iduna Park, αρκετές ώρες προτού γίνει η πρώτη σέντρα στο ματς με τη Μάιντς, να υπάρχουν χώροι εξέτασης για τους άνδρες.

Θέλοντας να στείλει ηχηρό μήνυμα κατά του καρκίνου, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν έλεγχοι για πρόληψη σε ό,τι αφορά τον καρκίνο τον όρχεων. Αυτό θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση και με το Dortmund University Hospital.

Borussia Dortmund will provide a free testicular cancer screening — in conjunction with Dortmund University Hospital — outside the Westfalenstadion tonight, in the three hours before kick-off against Mainz. — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) February 13, 2026

