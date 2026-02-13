Λογαριασμός
Απίθανη Ντόρτμουντ, δωρεάν check-up για καρκίνο των όρχεων έξω από το Signal Iduna Park

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ χρησιμοποιεί άψογα την «πλατφόρμα» του ποδοσφαίρου γι’ αρκετά πιο σημαντικά ζητήματα και αυτό πράττει απόψε πριν το ματς με την Μάιντς

Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ, όπως αναφέρει και το Athletic, θα έχει φροντίσει ώστε απόψε, έξω από το Signal Iduna Park, αρκετές ώρες προτού γίνει η πρώτη σέντρα στο ματς με τη Μάιντς, να υπάρχουν χώροι εξέτασης για τους άνδρες.

Θέλοντας να στείλει ηχηρό μήνυμα κατά του καρκίνου, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν έλεγχοι για πρόληψη σε ό,τι αφορά τον καρκίνο τον όρχεων. Αυτό θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση και με το Dortmund University Hospital.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπορούσια Ντόρτμουντ Καρκίνος
