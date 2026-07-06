Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του κυκλικού κόμβου. Η φωτιά έσβησε γρήγορα είπε στο evima.gr ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής, που βρέθηκε άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο έχει ήδη φτάσει το πρώτο πυροσβεστικό όχημα και οι πυροσβέστες επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να μην επεκταθεί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.