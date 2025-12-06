Αποστομωτική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία και την προοπτική του νέου σύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό δίνει ο μεγάλος βετεράνος άσσος του «τριφυλλιού» Αντώνης Αντωνιάδης.

«Δεν λέει ''Αθηναϊκός'' της Αθήνας, λέει ''Παναθηναϊκός''... Όλης της Αθήνας» υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, σε βίντεο – κατάθεση ψυχής της ΠΑΕ με τίτλο «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Πράξη Πρώτη: Τα Θεμέλια - ‘Ο Παναθηναϊκός είναι όλης της Αθήνας'».

«Στον Βοτανικό θα γίνει το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος» υπογραμμίζει ο κ. Αντωνιάδης.

«Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί αγγίζω τα θεμέλια του γηπέδου του μεγάλου Παναθηναϊκού – Ανυπομονώ, να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω» δηλώνει δε, ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, επισκεπτόμενος το εργοτάξιο.



Σημειώνεται ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε μια νέα πρωτοβουλία, ετοιμάζοντας σειρά από μικρά επεισόδια που θα καταγράφουν βήμα-βήμα την πορεία ανέγερσης του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου στον Βοτανικό. Μέσα από αυτά τα βίντεο, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του συλλόγου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον του Παναθηναϊκού.

