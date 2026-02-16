Παναθηναϊκός: Τα νεότερα με Τζούρισιτς, Πελίστρι ενόψει Πλζεν - Οι σίγουροι απόντες

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ακόμη γκέλα κόντρα στη Λάρισα και δεν έχει και την καλύτερη ψυχολογία, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζεν, την ερχόμενη Πέμπτη.

Φυσικά, θα υπάρχουν και δεδομένα αγωνιστικά προβλήματα κόντρα στην Τσεχική ομάδα. Ωστόσο, ίσως υπάρξουν και επιστροφές!

Αρχικά, ο Γιάννης Κώτσιρας δεν θα αγωνιστεί ούτε στον αγώνα της Πέμπτης. Ενώ δεδομένα θα απουσιάζουν και οι μακροχρόνια τραυματίες, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό.

