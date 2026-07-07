Τραμπ: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί – Ελπίζω πολύ σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη 7/7, ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί σύντομα, μετά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε τόσο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές μιας συμφωνίας που θα τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα, ήταν μια μακρά συζήτηση. Αμέσως μετά μίλησα και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Νομίζω ότι θα το διευθετήσουμε, ελπίζω πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, έγιναν ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στη τουρκική πρωτεύουσα. Αύριο Τετάρτη 8/7, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού και του Ουκρανού προέδρου, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας.

Η επικείμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μήνες εντατικοποίησης των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, αλλά και μετά τις εκτεταμένες ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία.

Μόνο τον Ιούλιο, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 50 ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη 7/7, ότι βασικό θέμα της συνάντησής του με τον Τραμπ θα είναι η επιτακτική ανάγκη της Ουκρανίας για πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.