Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… στρώνει το χαλί στον Ρονάλντο για μεταγραφή στην Ελλάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε δημόσια τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, προτείνοντάς του μάλιστα και ομάδες

Μετά την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Αλ Νασρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άργησε να αντιδράσει, στέλνοντας δημόσια πρόσκληση στον Πορτογάλο σούπερ σταρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα!

Ο Έλληνας διεθνής του NBA σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, προτείνοντάς του να αγωνιστεί στη χώρα μας. Το πρώτο του σχόλιο ήταν χαρακτηριστικό: «Έλα και παίξε στην Ελλάδα». Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα με αναφορά στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες: «Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ», ενώ στο τρίτο σχόλιο χρησιμοποίησε emoji με τα χρώματα των συλλόγων. Ολοκλήρωσε με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας: «Δεν είμαι επιλεκτικός, ό,τι θέλεις».

Η κίνηση του Αντετοκούνμπο έγινε αμέσως viral, με αρκετούς ήδη να ονειρεύονται το ενδεχόμενο να δουν τον Ρονάλντο να αγωνίζεται στα ελληνικά γήπεδα.

Θυμίζουμε, παλαιότερα ο Γιάννης είχε δηλώσει ότι θεωρεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον απόλυτο GOAT του ποδοσφαίρου.

Πηγή: sport-fm.gr

