Μετά την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Αλ Νασρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άργησε να αντιδράσει, στέλνοντας δημόσια πρόσκληση στον Πορτογάλο σούπερ σταρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα!

Ο Έλληνας διεθνής του NBA σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, προτείνοντάς του να αγωνιστεί στη χώρα μας. Το πρώτο του σχόλιο ήταν χαρακτηριστικό: «Έλα και παίξε στην Ελλάδα». Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα με αναφορά στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες: «Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ», ενώ στο τρίτο σχόλιο χρησιμοποίησε emoji με τα χρώματα των συλλόγων. Ολοκλήρωσε με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας: «Δεν είμαι επιλεκτικός, ό,τι θέλεις».

Η κίνηση του Αντετοκούνμπο έγινε αμέσως viral, με αρκετούς ήδη να ονειρεύονται το ενδεχόμενο να δουν τον Ρονάλντο να αγωνίζεται στα ελληνικά γήπεδα.

Θυμίζουμε, παλαιότερα ο Γιάννης είχε δηλώσει ότι θεωρεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον απόλυτο GOAT του ποδοσφαίρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.