Μίσιτς: «Πρόταση από Ολυμπιακό και Ρεάλ»

Ανατροπή με το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς! Παρόλο που φερόταν να έχει συμφωνήσει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το «encestando»,ο Σέρβος γκαρντ άλλαξε γνώμη και απέρριψε την προοπτική να αγωνιστεί στο Ισραήλ!



Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, "η εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα, σε συνδυασμό με τις επαίσχυντες επιθέσεις εναντίον του κατεστραμμένου πληθυσμού της Γάζας, ήταν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη μεταστροφή του Μίτσιτς", παρόλο που καλύφθηκαν πλήρως οι οικονομικές απαιτήσεις που είχε από τη Χάποελ (5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).

Το ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας, ωστόσο, δεν σταματάει εκεί. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως δύο άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν κάνει πρόταση στον έμπειρο γκαρντ. Όπως είναι λογικό, κι άλλοι σύλλογοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης... καραδοκούν, όπως οι Φενέρμπαχτσε, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν.



Μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι με την υπόθεση του Μίτσιτς, ο οποίος αποτελεί φυσιολογικά το πιο δημοφιλές όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Άλλωστε, πρόκειται για πρώην MVP και δις πρωταθλητή της Ευρωλίγκας, έχοντας κερδίσει μία θέση και στους Top 25 παίκτες όλων των εποχών στη διοργάνωση, όπως ψηφίστηκαν πρόσφατα.



Στη φετινή σεζόν του NBA, ο Μίτσιτς έπαιξε συνολικά 41 αγώνες με τους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Φίνιξ Σανς, έχοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά παιχνίδι.

