Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον έκανε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις των φετινών πλέι οφ του NBA, σημειώνοντας 32 πόντους, 15 ασίστ και 12 ριμπάουντ χωρίς κανένα λάθος, οδηγώντας τους Πέισερς στη νίκη με 130-121 επί των Νικς, και δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα 3-1 στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ πρόσθεσε 30 πόντους, ενώ ο Ομπι Τόπιν «κλείδωσε» τη νίκη με τρίποντο 46’’ πριν το τέλος. Ο Χαλιμπέρτον πέτυχε το δεύτερο triple-double της καριέρας του στα πλέι οφ και το πρώτο στην ιστορία των πλέι οφ του NBA με 30+ πόντους, 15+ ασίστ και 10+ ριμπάουντ χωρίς λάθος.

Οι Πέισερς δεν έχουν χάσει δύο συνεχόμενα ματς από τις 10 Μαρτίου, ενώ το κοινό στο Gainbridge Fieldhouse έδωσε παλμό, με την παρουσία πολλών πρώην παικτών της ομάδας και διασημοτήτων, όπως ο Τρίπλ Η και ο 50 Cent.

Από πλευράς Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 31 πόντους, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ο Τζι Ανουνόμπι σημείωσε 22. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από διψήφια διαφορά, ενώ ο Τάουνς αποχώρησε τραυματίας στα τελευταία λεπτά.

Ο πέμπτος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή (30/5, 3:00) στη Νέα Υόρκη, με τους Πέισερς να χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να επιστρέψουν στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά από το 2000.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.