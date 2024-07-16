Επτάψυχη Εθνική, νίκησε απουσίες και την κακή της βραδιά και πανηγύρισε τη φιλική νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο.

Ένα δεκάλεπτο χρειάστηκε μονάχα για να παίξει σαν... Ελλάδα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ανατρέποντας την κατάσταση στην τελευταία περίοδο επί της μαχητικής αντιπάλου της, παίρνοντας έτσι το ροζ φύλλο αγώνα μπροστά στη κατάμεστη Πυλαία με σκορ 67-65!

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νικ Καλάθη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη εκτός, αλλά και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να μένει εκτός δευτέρου ημιχρόνου λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό ώμο, η «γαλανόλευκη» δυσκολεύτηκε αρκετά από το Πουέρτο Ρίκο, το οποίο είχε διαρκώς το πάνω χέρι στο σκορ, φτάνοντας ακόμα και στο +12. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο, η Ελλάδα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στα 32'' πριν το φινάλε, φτάνοντας τελικώς στη νίκη μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης έπειτα από τρία χρόνια!

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική μας ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Παπαγιάννη (13π., 7ρ.), Παπανικολάου (10π., 5ρ., 5ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση, σε μια βραδιά όπου για ακόμη μία φορά οι διεθνείς μας έπιασαν υψηλό νούμερο στις ασίστ (22 τελικές πάσες).

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Τολιόπουλο, Παπανικολάου, Μήτογλου και Παπαγιάννη στην αρχική της πεντάδα, με το Πουέρτο Ρίκο να εκκινεί με τους Αλβαράδο, Γουότερς, Πινέιρο, Κόντιτ και Ρομέρο. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και «χτυπώντας» σε πρωτεύον και δευτερεύον αιφνιδιασμό είχαν το πάνω χέρι στο σκορ από το ξεκίνημα κιόλας του ματς.

Μετά το νωθρό της ξεκίνημα, η «γαλανόλευκη» έσπασε το ρόδι στο 3ο λεπτό με τον Μήτογλου (2-4), ο οποίος μαζί με τον Παπαγιάννη μείωσαν σε 7-9 ένα λεπτό αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, το Πουέρτο Ρίκο κατάφερε και βρήκε εύκολα καλάθια στην ελληνική ρακέτα (7/9δ. στο δεκάλεπτο) με αποτέλεσμα να ανεβάσει τη διαφορά στο +8 (12-20) στο 9’, προτού ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο στο τέλος διαμορφώσει το 15-20 της πρώτης περιόδου.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Εθνική μας ομάδα να δυσκολεύεται αρκετά από την άμυνα ζώνης του Πουέρτο Ρίκου, την ώρα όπου το σύνολο του Νέλσον Κόλσον έβρισκε με άνεση τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Με τους Ριντ, Κλαβέλ και Χάουαρντ να συνδέονται με το ελληνικό καλάθι, η ομάδα της Κεντρικής Αμερικής ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (20-32) στο 15’.

Το τάιμ άουτ του Βασίλη Σπανούλη φάνηκε πως «αφύπνισε» τους διεθνείς μας, οι οποίοι πήγαν σε πιο ορθολογικές επιθέσεις στοχεύοντας το «ζωγραφιστό», ταΐζοντας με επιτυχία τους Μήτογλου και Παπαγιάννη. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να ροκανίσει σταδιακά τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 4 πόντους για το 32-36.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, η Ελλάδα μπήκε αρκετά νωθρά και χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ της Πυλαίας. Μάλιστα, είχε να διαχειριστεί και το απρόοπτο με τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ από το υπόλοιπο του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στον δεξί ώμο, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί πάγος στο σημείο του τραυματισμού. Έχοντας κακές επιλογές και τελειώματα στην επίθεση, η «επίσημη αγαπημένη» πέτυχε μόλις 1 πόντο στο πρώτο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, με τους Πορτορικανούς να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +9 (35-44) χάρη στα διαδοχικά τρίποντα των Αλβαράδο και Γουότερς.

Κάπου εκεί, ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με πέντε σερί πόντους, αλλά και μία ασίστ στον Μήτογλου, επέτρεψε στην Ελλάδα να μειώσει εκ νέου στους 4 και στο 40-44 στο 25'. Με τους Πορτορικανούς να εξακολουθούν να σκοράρουν με σχετική ευκολία, τόσο κοντά, όσο και μακριά από το καλάθι, τα τρίποντα των Χαραλαμπόπουλο και Καλαϊτζάκη, κράτησαν την ομάδα μας κοντά (46-50) στο 28', προτού οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 8-2 στο τελευταίο δίλεπτο, κλείσουν την περίοδο στο +10 για το 48-58.

Κάτι οι φωνές και τα «γκάζια» από τον Βασίλη Σπανούλη στους παίκτες του, κάτι ο ίδιος ο μπασκετικός εγωισμός των διεθνών μας, άλλαξαν άρδην την εικόνα του ματς στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Και αυτό διότι η Εθνική μας μπήκε αποφασισμένη να ανατρέψει την κατάσταση, ξεκινώντας από την άμυνα, εκεί όπου έβγαλε ενέργεια και σκληράδα, «κλειδώνοντας» τα επιθετικά ατού των αντιπάλων τους. Με τον Μήτογλου στην αιχμή του δόρατος, η Εθνική μας μείωσε με ένα γρήγορο σερί 8-0 στο καλάθι (56-58) στο 33', κρατώντας παράλληλα τους Πορτορικανούς στο ένα καλάθι εντός πεδιάς στα πρώτα 4:30' λεπτά της περιόδου (59-61).

Η αντίδραση για τους φιλοξενούμενους ήρθε δια χειρός Ρομέρο, ο οποίος με δύο διαδοχικά δίποντα, ανέβασε τη διαφορά στο 59-65 στο 36'. Ένα λεπτό αργότερα, ο Λούντζης, με ένα μεγάλο και δύσκολο τρίποντο από τη γωνία κράτησε την Εθνική μας στο κόλπο της νίκης, προτού ο εξαιρετικός απόψε Μήτογλου, μειώσει στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς (64-65) στο 38'! Μάλιστα, 32'' πριν το φινάλε, η Ελλάδα πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ με καλάθι του Παπανικολάου, προτού ο Αλβαράδο αστοχήσει στο τέλος και ο Παπαγιάννης διαμορφώσει το τελικό 67-65 από την γραμμή των βολών!

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-36, 48-58, 67-65.

