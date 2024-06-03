Ανατριχιαστικό post Μπερνάρ: «Γύρισα σπίτι μέχρι να πεθάνω»

Ο Μπερνάρ ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν με την πράσινη φανέλα πετυχαίνοντας 10 γκολ στο πρωτάθλημα με ακόμα 9 ασίστ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει εδώ και μερικούς μήνες με την Ατλέτικο Μινέιρο για να επιστρέψει στην ομάδα όπου αναδείχθηκε.

Στην επιστροφή του στην Βραζιλία, γνώρισε τρομερή αποθέωση από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μινέιρο. Μάλιστα τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο δημιουργώντας μία πολύ καλή ατμόσφαιρα για τον Βραζιλιάνο.

