Βιτόρια: «Θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας - Ξέρουμε ότι εμείς πρέπει να τον σπρώξουμε να έρθει και να φωνάξει για εμάς»

Τη δυναμική παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού δίπλα στην ομάδα θέλει ο Ρουί Βιτόρια στο αυριανό σημαντικό ματς με τη Φιορεντίνα όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραδέχθηκε ότι οι παίκτες του είναι αυτοί που θα πρέπει να ωθήσουν τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να φωνάξει για αυτούς και υποσχέθηκε ότι όλοι στον αυριανό αγώνα θα κάνουν ό,τι καλύτερο για ένα καλό αποτέλεσμα με στόχο να έχει το τριφύλλι άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή στην ιστορία του.



Ο Ρουί Βιτόρια υπογράμμισε ότι το κίνητρο είναι μεγάλο για τους πάντες στην ομάδα, ότι έχει περάσει το διάστημα με τα κακά αποτελέσματα και υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία για το ματς.



Αγωνιστικά υπογράμμισε ότι οι χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση και πειθαρχία και οι παίκτες του να μην επιτρέψουν στους Ιταλούς να φτάνουν εύκολα στην περιοχή των πράσινων να έχουν στημένες εκτελέσεις κοντά σε αυτή.



Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:



Σημαντικό ματς, κομβικό για τον Παναθηναϊκό. Παραδοσιακά η ομάδα έχει «χτίσει» το όνομά της με τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές. Φέτος έχει κάνει καλά ματς στην Ευρώπη, όπως με Άγιαξ και Λανς. Ποιο είναι το σκεπτικό που έχετε στο μυαλό σας για να αντιμετωπίσετε αυτά τα δύο ματς; Είναι παιχνίδια που πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν την αύρα όλου του οργανισμού. Υπάρχει άγχος, στρες; Θέληση, πείσμα; Τι είναι αυτό που κυριαρχεί στους παίκτες;

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από την άλλη όμως ξέρουμε και την δική μας αξία, την δουλειά που έχουμε κάνει. Αύριο σίγουρα τα επίπεδα της συγκέντρωσή μας θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Πρέπει να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί. Οι φιλοδοξίες μας είναι μεγάλες, όπως και το αίσθημα ευθήνης, εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία. Με πολύ μεγάλη πίστη κι εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε θα ψάξουμε το καλό αποτέλεσμα. Αύριο θα είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι θα κρίνει όλη την φάση. Πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι τακτικά, σε αυτό το επίπεδο η τακτική είναι η βάση. Υπάρχει η δημιουργικότητα, η έμπνευση των ποδοσφαιριστών. Κι ο αντίπαλος έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Μάξιμουμ φιλοδοξία, μάξιμουμ σεβασμός στον αντίπαλο και είμαστε 100% προετοιμασμένοι για τον αυριανό αγώνα».



Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να έχει καλύτερη απόδοση με τις πιο δυνατές ομάδες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι ένα έξτρα εφόδιο για αύριο;



«Πράγματι, πάντα σε τέτοιου τύπου παιχνίδια τα επίπεδα συγκέντρωσης είναι από μόνα τους στο 100%. Θεωρώ πως έχουμε καλύτερα αποτελέσματα κόντρα σε καλύτερες ομάδες γιατί εκεί χρειαζόμαστε την ανταγωνιστική νοοτροπία που προσπαθούμε να "χτίσουμε" από την πρώτη στιγμή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν ξέρεις ποτέ ποιο θα είναι το πιο σημαντικό. Θα κάνουμε το 15ο παιχνίδι από τον Ιανουάριο, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς που φέρνουν το δικό τους άγχος. Έχεις λίγες μέρες προετοιμασίας. Για αυτό πρέπει να "χτίζεις" αυτή τη νοοτροπία. Έχουμε στην πλειοψηφία πολύ καλά αποτελέσματα κι αυτό αντανακλά την δουλειά και τη νοοτροπία μας. Κάτι που θεωρώ συμβαίνει σε πολλές ομάδες του κόσμου, υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχουν στιγμές που είναι δυνατές, άλλες που δεν είναι τόσο. Περάσαμε τις διακυμάνσεις, πιστεύω ξεπεράσαμε την φάση που δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Αυτό νιώθει η καρδιά μου και πρέπει να το μεταφέρω».



Η Φιορεντίνα σκοράρει συχνά από στατικές φάσεις, έχει βάλει έτσι 16 γκολ από τα 42 στο Πρωτάθλημα. Σας κάνει να έχετε ως αγωνιστικό ζητούμενο να δώσει η ομάδα όσο το δυνατόν λιγότερες στατικές φάσεις αυτό το στοιχείο;



«Πράγματι. Ο αντίπαλος είναι δυνατός και σε αυτό το κομμάτι, όπως και σε άλλες. Ο πιο εύκολος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να περιορίσεις τα φάουλ κοντά στην περιοχή. Από την άλλη, μπορείς να αναγκάσεις τον αντίπαλο να μην φτάσει εύκολα κοντά στην περιοχή, οπότε πάλι περιορίζεις αυτή την πιθανότητα. Είμαστε αρκετά καλοί αμυντικά στις στατικές φάσεις, αν έρθουν κάποιες από αυτές θα αμυνθούμε σωστά. Δουλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε στον τομέα αυτό, ξέρουμε τις διάφορες λεπτομέρειες που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να βελτιωθούμε λίγο στις δικές μας επιθετικές στατικές φάσεις, αυτό είναι στο μυαλό μας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κερδίσουμε κάποια φάουλ κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να τα εκμεταλλευτούμε».



Υπάρχει ένας κόσμος κάπως μουδιασμένος με τα τελευταία αποτελέσματα. Αύριο η ομάδα θέλει τον κόσμο δίπλα της. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο για αύριο;



«Το μήνυμά μου είναι ότι μιλάμε για μια τελείως διαφορετική διοργάνωση. Ο ρυθμός είναι πολύ διαφορετικός, πιο αυξημένος. Πάντα πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αντιμετωπίζουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ωστόσο κι εμείς θέλουμε κοντά μας τους οπαδούς μας. Θεωρώ πως αν το γήπεδο ήταν μικρότερης χωρητικότητας σίγουρα η ατμόσφαιρα θα ήταν πιο δυνατή σε σχέση με ένα τόσο μεγάλο γήπεδο που αντικειμενικά δύσκολα μπορεί να γεμίσει, αν και έχει συμβεί. Εμείς ξέρουμε ότι οι παίκτες θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πρέπει να σπρώξουμε τον κόσμο να έρθει εδώ να μας δει και με την δική μας απόδοση να τον κάνουμε να φωνάξει για εμάς. Είναι μια αμφίδρομη σχέση, έτσι σκεφτόμαστε. Αν ο κόσμος θέλει να μας βοηθήσει, θα είμαστε 100% ευγνώμονες. Όσο πιο κοντά είμαστε τόσο μεγαλύτερη σύνδεση δημιουργείται».



Αύριο θα υπάρχει σημαντική παρουσία στο ΟΑΚΑ μετά από καιρό. Θα μπορούσε αυτό να βάλει και πίεση στους παίκτες ή είναι μόνο θετικά τα συναισθήματα που θα δημιουργηθούν;



«Μακάρι να ήμασταν πάντα σε γεμάτα γήπεδα. Ο ποδοσφαιριστής ή ο προπονητής αυτό ονειρεύεται, αυτό φαντάζεται όταν ξεκινάει την καριέρα του. Γιατί παραμένεις συνέχεια στο 100% ζωντανός, συγκεντρωμένος. Πάντα αυτές τις στιγμές τις θέλουμε πάρα πολύ. Όταν ήμασταν παιδιά, τέτοια παιχνίδια θέλαμε να παίζουμε, σε γεμάτα γήπεδα, με καλούς αντιπάλους. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό, το ακριβώς αντίθετο. Σου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί όταν ήμασταν παιδιά, όταν οι παίκτες ξεκίνησαν, αυτά τα ματς ονειρεύονταν. Πάντα κοιτάω το γεμάτο γήπεδο ως κάτι θετικό».



Ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαία ευρωπαϊκή παράδοση. Τελευταία φορά που έπαιξε σε προημιτελικό ήταν το 2003. Έχουν περάσει 22 χρόνια. Σας δίνει αυτό έξτρα κίνητρο ώστε να το καταφέρετε εσείς αυτό;



«Σίγουρα! Αυτό θέλουμε. Φιλοδοξούμε να γίνουμε αυτή η ομάδα, γιατί πράγματι αυτή η χρονική διάρκεια είναι πολύ μεγάλη για τόσο ιστορικό σύλλογο. Για να συμβεί αυτό, κάτι έχει γίνει. Εμείς θέλουμε να "χτίσουμε" πάλι την ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού, να έχει μια σταθερή πορεία όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Θέλουμε να είμαστε σταθερά σε υψηλό επίπεδο και μετά κάποιες στιγμές, με λίγο πιο τυχερή κλήρωση ή μια πιο δυνατή ομάδα ή κάποιες απρόβλεπτες συνθήκες να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο μέλλον για την ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού κι αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε».



Τι Φιορεντίνα περιμένετε; Είναι αρκετά ιταλική η Φιορεντίνα, με αντεπιθέσεις κτλ.



«Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε κι αύριο. Πράγματι είναι μια ομάδα με μεγάλη τακτική ευελιξία, στον προηγούμενο αγώνα άλλαξε σύστημα. Όποιο σύστημα κι αν ακολουθεί έχει αυτοματισμούς, ξεκάθαρες κινήσεις. Έχει παίκτες με ποιότητα μπροστά που μπορούν από το πουθενά να φτιάξουν φάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να παίζονται στο 100% σε συγκέντρωση και τακτική. Οποιαδήποτε απερισκεψία μπορεί να την πληρώσεις πολύ ακριβά. Οποιαδήποτε ομάδα έχει θετικά στοιχεία, αλλά και κάποια αρνητικά που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Έχει ποδοσφαιριστές με ατομική ποιότητα, είμαστε προετοιμασμένοι. Σε αυτό το επίπεδο είναι φυσιολογικό. Η φάση δεν πρόκειται να λήξει από το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε ποια ομάδα θα περάσει, έχουμε κάθε φιλοδοξία να πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς αυτή».



Σε σχέση με την Φιορεντίνα, θα είδατε ότι την τελευταία περίοδο είχε μια νίκη αλλά πριν 3 ήττες. Έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να κάνετε κάτι εξαιρετικό αύριο, δεδομένου του κακού μομέντουμ της;



«Πιστεύω πάντα ότι μπορώ να κάνω κάτι καλό, ανεξάρτητα από την κατάσταση του αντιπάλου. Σαν άνθρωπος είμαι πολύ θετικός. Ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για την Φιορεντίνα αύριο. Αυτά που συμβαίνουν στα Πρωταθλήματα δεν έχουν σχέση με την Ευρώπη. Είναι δυνατή ομάδα, είχε πολύ καλά αποτελέσματα στην League Phase. Εμείς ξεκινήσαμε με κάποιες δυσκολίες αλλά βελτιωθήκαμε. Πήραμε τον μίνιμουμ στόχο. Μετά περάσαμε την Βίκινγκουρ. Βρισκόμαστε τώρα εδώ. Θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, αλλά η κατάσταση που βρίσκεται δεν μας επηρεάζει. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες η εικόνα της ήταν τελείως διαφορετική. Είναι ματς - τελικοί. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Ποδοσφαιριστές που θα είναι ζωντανοί να κάνουν το κάτι διαφορετικό, που μπορεί να κρίνει ένα αποτέλεσμα».

