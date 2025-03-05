Τζούριτσιτς: «Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα - Έχουμε μεγάλο κίνητρο»

Ξεκάθαρος για το ότι και το κίνητρο των παικτών του Παναθηναϊκού αλλά και η επιθυμία όλων είναι να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα ήταν ο Φιλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία για τους πράσινους και την Ελλάδα να δείξουν τι μπορούν να πετύχουν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:



Μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και την εξέλιξη που πήρε το Πρωτάθλημα, το Conference φαντάζει ευκαιρία διάκρισης. Ο προσωπικός σας στόχος και αυτός των παικτών του Παναθηναϊκού για τους αγώνες με την Φιορεντίνα ποιος είναι;



«Είναι σημαντικό παιχνίδια για εμάς αύριο. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος κι ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Είναι ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε».



Λέμε συχνά ότι τέτοια παιχνίδια είναι διαφορετικά για τους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι; Το βλέπετε σαν μια μεγάλη πρόκληση;



«Νομίζω ότι αν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, αδιαμφισβήτητα αυτή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι πρόκληση για εμάς. Η Φιορεντίνα μας δίνει ένα κίνητρο παραπάνω. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους αγώνες. Αύριο πρέπει να καταφέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με την βοήθεια των φιλάθλων μας και να χαρούμε κάθε λεπτό».



Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα:



«Όντως είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Βεβαίως δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάνει τίποτα περισσότερο από το να ετοιμάσουμε καλά τον αυριανό μας αγώνα».



Η Φιορεντίνα αύριο θα εμφανιστεί με κάποιες απουσίες στην σύνθεσή της. Τι αλλάζει για εσάς;



«Γνωρίζουμε την ομάδα. Γνωρίζουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίον παίζει αυτή η ομάδα. Ξέρουμε πώς παίζει. Ξέρουμε ότι έχει σημαντικούς παίκτες. Ο Κεν είναι ένας από αυτούς. Εγώ προτιμώ τον Γκόζενς. Γενικά είναι μια ισχυρή ομάδα και την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Προετοιμάζουμε τον αγώνα μας με αυτόν τον τρόπο».



Θυμάσαι κάπως τους αγώνες με την φανέλα της Σασουόλο ή της Σαμπντούρια; Τι θυμάσαι από τα ματς με την Φιορεντίνα;



«Έχω κάποιες καλές και κάποιες κακές αναμνήσεις. Θυμάμαι τον πρώτο αγώνα στην Φλωρεντία, ακόμα και τώρα πραγματικά αισθάνομαι άσχημα όταν μιλάω για αυτή την δύσκολη στιγμή. Φέτος είχαμε μια όμοια κατάσταση με τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ζωή μου. Υπάρχουν αγώνες που θυμάμαι, θυμάμαι μια κόκκινη στο 89' που είχα δεχτεί και μετά σημειώσαμε δύο γκολ. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά θυμάμαι και τους αγώνες που τους είχαμε κερδίσει. Ένα 0-4 θυμάμαι. Τότε είχα συμμετάσχει και είχαμε κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι».

