Αυτή είναι η επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ

Την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου αποκάλυψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως κάνει γνωστό με αυτή θα παραταχθεί για πρώτη φορά -και όλο τον μήνα Μάρτιο- η ομάδα στην εντός έδρας αναμέτρηση της Παρασκευής (07/03, 21.15) με την Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση δείτε το βίντεο με τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ, που κάνουν μία αναδρομή σε φανέλες του παρελθόντος μέχρι να φτάσουν στην επετειακή.

H ανακοίνωση:



Ο Θρύλος μας συμπληρώνει 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας και παρουσιάζει την συλλεκτική επετειακή φανέλα, που ενώνει διαφορετικές ιστορικές περιόδους του μπασκετικού τμήματος, τιμώντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.



Μάλιστα, με αυτή θα παραταχθεί για πρώτη φορά -και όλο τον μήνα Μάρτιο- η ομάδα μας στην εντός έδρας αναμέτρηση της Παρασκευής (07/03, 21.15) με την Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας!



Κάθε εμφάνιση «κουβαλά» μνήμες από ιστορικές στιγμές, θριάμβους, συναισθήματα. Η νέα επετειακή φανέλα περικλείει στοιχεία από κάθε «ερυθρόλευκη» δεκαετία, σε ένδειξη τιμής σε όλη την κληρονομιά του δαφνοστεφανωμένου Έφηβου. Στις αξίες, τα χρώματα, τις αγωνιστικές του επιτυχίες...



-Ρετρό σχεδιασμός βασισμένος στην πρώτη μπασκετική φανέλα της ομάδας.



-Ριγέ μοτίβο εμπνευσμένο από τις εμφανίσεις της δεκαετίας του 1940.



-Τυπώματα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1970.



-Χρωματισμός που παραπέμπει στην ιστορική Back-to-Back εμφάνιση 2012-2013.



-Χρυσές λεπτομέρειες, με την επιγραφή “One Hundred Years” και στίχο από τον ύμνο του Ολυμπιακού.



-Μεγάλο επετειακό σήμα των 100 χρόνων στο στήθος και στην Πλάτη.



-Χωρίς χορηγούς, για να διατηρηθεί η αυθεντική ρετρό αισθητική.



-Καμπυλωτή γραφή “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ” και αριθμοί σε μαύρο ρετρό στυλ, χωρίς περιγράμματα.



-Δυνατότητα επιλογής αριθμού μόνο από ιστορικά νούμερα (100, 7, 15, 14, 16, 94 κ.ά.).



Η συλλεκτική επετειακή φανέλα θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από σήμερα (05/03) σε όλα τα Official Olympiacos BC Stores και θα συνοδεύεται από μοναδική premium συσκευασία, ειδικά σχεδιασμένη για τη μεγάλη επέτειο. Πρόκειται για πολυτελές κουτί με χρυσά τυπωμένα στοιχεία, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται ο ΥΜΝΟΣ της ομάδας μας!

Επίσης, για τους αληθινούς συλλέκτες, θα κυκλοφορήσει περιορισμένος αριθμός συλλεκτικών εμφανίσεων σε Κορνίζα με το ιστορικό Νούμερο 100.Πρόκειται για ξύλινη κορνίζα, σε μαύρο λακαρισμένο φινίρισμα, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας στο πίσω μέρος και Χαρτί Οδηγιών, χρυσό ταμπελάκι με τις λεπτομέρειες της έκδοσης και την αρίθμηση και είναι υπογεγραμμένες μία προς μία από εμβληματικούς αρχηγούς του Ολυμπιακού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

