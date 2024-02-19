Λογαριασμός
Ανακοίνωσε την ανανέωση του Πασχαλάκη ο Ολυμπιακός

Ο Πασχαλάκης εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, ως ελεύθερος μετά την πενταετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 62 εμφανίσεις.

Την ανανέωση του συμβολαίου του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός!
Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο 34χρονος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στην εστία των «ερυθρόλευκων» μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
Ο Πασχαλάκης εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, ως ελεύθερος μετά την πενταετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 62 εμφανίσεις.


 

Πηγή: sport-fm.gr

