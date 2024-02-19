Ανακοίνωσε την ανανέωση του Πασχαλάκη ο Ολυμπιακός

Την ανανέωση του συμβολαίου του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός!
Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο 34χρονος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στην εστία των «ερυθρόλευκων» μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
Ο Πασχαλάκης εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, ως ελεύθερος μετά την πενταετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 62 εμφανίσεις.
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Alexandros Paschalakis has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️#Olympiacos #AlexandrosPaschalakis #Paschalakis #Renewal #Goalkeeper #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/zAq2H3z8RI— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 19, 2024
