Ανακοίνωσε την ανανέωση του Πασχαλάκη ο Ολυμπιακός

Την ανανέωση του συμβολαίου του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός!

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο 34χρονος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στην εστία των «ερυθρόλευκων» μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο Πασχαλάκης εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, ως ελεύθερος μετά την πενταετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 62 εμφανίσεις.





