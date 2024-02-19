Χρυσό... ποδαρικό για την Team Future της bwin!

Συνεπείς παρέμειναν με την επιτυχία σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού οι αθλητές του "Τeam Future" της bwin, αφού με εξαιρετικές εμφανίσεις κατέκτησαν Χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Στο αγώνισμα των… δυνατών, η bwin είδε τον Οδυσσέα Μουζενίδη σε μια πολύ καλή παρουσία να στέλνει τη σφαίρα στα 19.48 μ. και να κατακτά το Χρυσό Μετάλλιο. Όταν ο Έλληνας πρωταθλητής το πήρε πάνω του, έκανε κι επίδοση για την πρωτιά. «Πλέον, θα ετοιμαστώ για τον ανοιχτό και το πρωτάθλημα ρίψεων που θα γίνει στην Πορτογαλία», τόνισε ο Μουζενίδης, ο οποίος συνεχίζει να βάζει ψηλά τον πήχη.

Τη σκυτάλη «πήρε» η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία και εντυπωσίασε με την εικόνα της στα σύνθετα, κατακτώντας το Χρυσό Μετάλλιο στο πένταθλο! Η αθλήτρια της bwin ήταν πολύ καλή στο ύψος, όπου ξεπέρασε το 1.73 μ. και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να δει τον πήχη στα 1.76 μ., ενώ λίγο αργότερα έστειλε τη σφαίρα στα 15.00 μέτρα. Η Ντραγκομίροβα σημείωσε 9.08 στα 60 μ. με εμπόδια, 5.67 μ. στο μήκος και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 2.37.62.

«Είμαι χαρούμενη που βρίσκω τα πατήματα μου, θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Θέλω την καλύτερη Αναστασία», είπε η νικήτρια στο πένταθλο, η οποία για δεύτερη σερί χρονιά κατέκτησε την πρώτη θέση.

Οι Έλληνες Πρωταθλητές του Στίβου που ανήκουν στο πρόγραμμα "Τeam Future" ξέρουν να παλεύουν, να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να ανεβάζουν ολοένα και πιο ψηλά τον πήχη. Από τις αντίξοες συνθήκες και τα... χωράφια της Νέας Καλλικράτειας, στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την bwin, πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να τους βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην επίτευξη των στόχων τους, καταγράφοντας πρωτιές, ρεκόρ και κάνοντας περήφανα τα ελληνικά χρώματα.

Η bwin μέσω του χορηγικού προγράμματος "Τeam Future" παραμένει στο πλευρό των Οδυσσέα Μουζενίδη, Ελίνας Τζένγκο, Άννας Ντουντουνάκη, Δώρας Γκουντούρα, Απόστολου Παπαστάμου, Αναστασίας Ντραγκομίροβα, Σοφίας Κεσσίδη και Τάσου Λατιφλλάρι. Συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες τους και να τους βοηθά να υλοποιήσουν τα όνειρα τους, «αγκαλιάζοντας» έτσι τον ελληνικό αθλητισμό.



