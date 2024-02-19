Η Μπεσίκτας έδιωξε 21χρονο παίκτη επειδή έχει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών

Παρελθόν από την Μπεσίκτας αποτελεί ο Εμιρχάν Ντελιμπάς. Πρόκειται για 21χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου και από τον Γενάρη του 2022 είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Παρόλα αυτά, ο λόγος που βγήκε το διαζύγιο δεν είναι αγωνιστικός και προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα.

Ο Ντελιμπάς αποχώρησε από την Μπεσίκτας διότι διαθέτει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών, κάτι που η διοίκηση θεωρεί μη αποδεκτό για έναν ποδοσφαιριστή της. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συναντήσει πολλές φορές κάποιον αντίστοιχο λόγο για λύση συμβολαίου κάποιου παίκτη με ομάδα, με ορισμένα σάιτ της γειτονικής χώρας να απορούν επίσης.

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Εμιρχάν Ντελιμπάς με κοινή συμφωνία. Ευχόμαστε στον Εμιρχάν Ντελιμπάς επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024

