Κύπελλο: Ανήμερα του επαναληπτικού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ η απόφαση για Μπακασέτα-Τάισον

Τελευταία στιγμή θα μάθουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ το αν οι Τάσος Μπακασέτας και Τάισον θα είναι διαθέσιμοι στον επαναληπτικό της Λεωφόρου, μετά τις αποβολές τους στο πρώτο ματς Κυπέλλου στην Τούμπα…

Καθώς, όπως έγινε γνωστό, η έφεση των «πράσινων» και του «δικέφαλου του Βορρά» στην πρωτόδικη απόφαση της ΕΠΟ θα εξεταστεί ανήμερα του αγώνα του «Απόστολος Νικολαίδης», την προσεχή Τετάρτη στις 10 το πρωί.

Θυμίζουμε ότι, ο αρχηγός της Εθνικής μας και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές και έχουν ήδη εκτίσει την μια αγωνιστική.

Έτσι, λοιπόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν λίγες ώρες πριν τη σέντρα αν θα «πέσει» η ποινή τους και θα είναι αμφότεροι διαθέσιμοι!

