Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πρόσληψη του προπονητή Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος υπέγραψε σήμερα το διετούς διάρκειας συμβόλαιο του.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1975 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.

Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο το 1997 στη Μπέλα Βίστα, ενώ πριν κάνει το βήμα για το εξωτερικό αγωνίστηκε στη Χιμάνσια. Μετά πραγματοποίησε μεγάλη καριέρα αγωνιζόμενος στην Ισπανία με Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρασίνγκ Σανταντέρ, Μάλαγα, Μούρθια, προτού επιστρέψει στην αμερικανική ήπειρο για την Πούμας, τη Νασιονάλ, τη Σενούα και την Πενιαρόλ, όπου έκλεισε την καριέρα του.

Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, ο Αλόνσο ξεκίνησε την προπονητική του πορεία. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στη Μπέλα Βίστα της Ουρουγουάης, ενώ στη συνέχεια πήγε στην Παραγουάη για τη Γκουαράνι όπου έμεινε δύο σεζόν και σχεδόν 50 αγώνες. Ακολούθησε επιστροφή στην πατρίδα του για τις Πενιαρόλ και Ολίμπια, μέχρι να μετακομίσει στο Μεξικό στα τέλη του 2014 για λογαριασμό της Πατσούκα. Στη μεξικάνικη ομάδα έμεινε 3,5 χρόνια και έγραψε ξεχωριστή ιστορία σε 173 αγώνες, καθώς πανηγύρισε το πρωτάθλημα Clausura του 2016, αλλά και το Champions League της CONCACAF το 2017.

Μετά την Πατσούκα ο Ντιέγκο Αλόνσο συνεργάστηκε με την επίσης μεξικάνικη Μοντερέι. Και εκεί κατάφερε να κερδίσει το Champions League της CONCACAF το 2019, κάτι που τον κατέστησε τον πρώτο προπονητή που κατακτά με δύο διαφορετικές ομάδες την κορυφαία διοργάνωση της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής!

Τον Δεκέμβριο του 2019 επιλέχθηκε από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στη νεοσύστατη αμερικανική ομάδα του Άγγλου παλαίμαχου άσου, την Ίντερ Μαϊάμι. Στο MLS των Η.Π.Α. ο Αλόνσο έμεινε ένα χρόνο, προσθέτοντας ακόμα μία πολύτιμη εμπειρία στο παλμαρέ του.

Στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 2022 η εθνική Ουρουγουάης προσέλαβε τον Αλόνσο, προκειμένου να μη χάσει το τρένο της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Με ένα ντεμαράζ τεσσάρων νικών, η Ουρουγουάη πήρε την πρόκριση στην τελική φάση, όπου στάθηκε άτυχη και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων για ένα γκολ σε διαφορά τερμάτων με τη Νότια Κορέα.

Τον Οκτώβριο του 2023 η Σεβίλη τον εμπιστεύτηκε για να επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες, μετά το κάκιστο ξεκίνημα της με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ. Παρέμεινε δύο μήνες εκεί, προτού λύσει τη συνεργασία του.

Καλωσορίζουμε τον Ντιέγκο Αλόνσο της ομάδας μας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

