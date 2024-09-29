Αλόνσο vs Αλμέιδα: Σε έξι ματς δεν νίκησε ποτέ ο γηπεδούχος (vid)

Από τις 2 Φεβρουάριου 2015 μέχρι τις 18 Φεβρουάριου 2018, σε διάστημα 3 χρόνων, ο Ματίας Αλμέιδα και ο Ντιέγκο Αλόνσο βρέθηκαν 6 φορές αντιμέτωποι στο πρωτάθλημα του Μεξικού.

Προπονητής της Τσίβας ο νυν προπονητής της ΑΕΚ , προπονητής της Πατσούκα ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού. Απόψε οι δυο τεχνικοί συναντιούνται ξανά στο ντέρμπι της OPAP Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του «τριφυλλιού».

Περισσότερα paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.