Αλόνσο: «Να παίξουμε καλά και να τιμήσουμε τη φανέλα του Παναθηναϊκού»

Τη βεβαιότητα πως οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εξέφρασε ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Μιλώντας στη NOVA, ο Ουρουγουανός τεχνικός τόνισε πως πρέπει να παίξουν καλά και να τιμήσουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ ζήτησε ένωση αφού θα πρέπει να είναι όλοι μαζί στα καλά και στα κακά.

Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA για:

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν σε μια πολύ «καυτή» έδρα: «Αναμφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι ένα ντέρμπι με τον περσινό πρωταθλητή. Στα 4 τελευταία ματς με τον ΠΑΟΚ ξέρω ότι είχαμε συλλέξει έναν βαθμό. Ελπίζω ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα».

Το εάν το μέτριο ξεκίνημα στην Ελλάδα του δίνει έξτρα κίνητρο: «Το μεγαλύτερό μας κίνητρο είναι ότι φοράμε την φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό αποτελεί το κίνητρό μας και κοιτάμε κάθε φορά να κάνουμε το καλύτερο».

Το διάστημα της διακοπής: «Δουλέψαμε πολύ καλά και με όρεξη. Βεβαίως έλειπαν 8 παίκτες με τις Εθνικές, αλλά με το υπόλοιπο γκρουπ δουλέψαμε πολύ δυνατά. Κοιτάξαμε να βελτιώσουμε αυτά που έπρεπε και να δώσουμε μια καλή συνέχεια».

Τους διεθνείς: «Αρχικά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι επέστρεψαν χωρίς τραυματισμό. Όμως είχαν καταπονηθεί, δεδομένου ότι είχαν και πολλά ταξίδια και αρκετοί έπαιξαν αρκετούς αγώνες. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πολύ καλά είναι ο Ουναΐ, χτες έκανε την πρώτη του προπόνηση μαζί μας. Η φυσική του κατάσταση είναι πολύ καλή».

Τον Ιωαννίδη: «Πράγματι πήγε πολύ καλά, τον είδα. Εδώ πέρα μάλιστα όταν έπαιζε η Εθνική στην Ελλάδα κάποια μέλη του επιτελείου πήγαν να δουν το ματς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Φώτης τα πήγε πολύ καλά κι αυτό είναι σημαντικό».

Το πώς περιμένει το ντέρμπι: «Εγώ βλέπω όλους τους αγώνες σαν ντέρμπι. Για μένα όλοι οι αγώνες είναι το ίδιο σημαντικοί. Αν έβλεπα μόνο τα ντέρμπι, δεν θα έκανα καλά την δουλειά μου. Βλέπω όλους τους αντιπάλους με το ίδιο μάτι, τους σέβομαι, αλλά πάνω απ' όλα κοιτάμε να παίξουμε καλά και να τιμήσουμε την φανέλα του Παναθηναϊκού».

Το μήνυμά του προς στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που δεν θα είναι στο γήπεδο: «Αυτό που μπορώ να πω στους φιλάθλους είναι να είναι σίγουροι ότι θα τα δώσουμε όλα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι. Θα υπάρξουν και καλές στιγμές και άσχημες. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι σε όλο το “ταξίδι” της σεζόν».

