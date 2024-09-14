Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παγκάκης: Για «διπλό», η μεταγραφική αναβάθμιση πρέπει να εξισορροπήσει το «νέα ομάδα»

Στόχος και υποχρέωση πλέον είναι να φύγει αλώβητος ο Παναθηναϊκός από την Τούμπα

ΠΑΟ

Χάσει, κερδίσει στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, ένα είναι σίγουρο, πως δεν χάνεται! Όμως επίσης ξεκάθαρο είναι το γεγονός ό,τι οι παίκτες του Ντιέγκο Αλόνσο, καλούνται να αποφασίσουν με την απόδοση τους, την εικόνα τους στο γήπεδο, αν θα αναλάβουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή ή θα βρεθούν τέταρτοι στο Big 4 να τρέχουν, καταϊδρωμένοι – με το καλημέρα – για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark