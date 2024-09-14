Παγκάκης: Για «διπλό», η μεταγραφική αναβάθμιση πρέπει να εξισορροπήσει το «νέα ομάδα»

Χάσει, κερδίσει στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, ένα είναι σίγουρο, πως δεν χάνεται! Όμως επίσης ξεκάθαρο είναι το γεγονός ό,τι οι παίκτες του Ντιέγκο Αλόνσο, καλούνται να αποφασίσουν με την απόδοση τους, την εικόνα τους στο γήπεδο, αν θα αναλάβουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή ή θα βρεθούν τέταρτοι στο Big 4 να τρέχουν, καταϊδρωμένοι – με το καλημέρα – για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

