Επίσημα στον Ηρακλή ο Αλβάρο Χιμένεθ.

Άλλη μία μεταγραφή πραγματοποίησε ο Ηρακλής με τον Αλβάρο Χιμένεθ να αποτελεί και επίσημα μέλος της ομάδας του

Ο Ηρακλής συνεχίζει δυναμικά στο φετινό μεταγραφικό «παζάρι» ανακοινώνοντας και την απόκτηση του Αλβάρο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός δεξιός εξτρέμ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Κάντιθ, με σκοπό να δυναμώσει την επιθετική γραμμή της ομάδας του Σωκράτη Οφρυδόπουλου.

Ο 29χρονος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε το πρώτο μισό στην Τράκτορ του Ιράν, ενώ στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Τενερίφη πραγματοποιώντας συνολικά 22 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Alvaro Jose Jimenez Soto με συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Είναι γεννημένος στις 19 Μαϊου 1995 στην Κόρδοβα της Ισπανίας και αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία αγωνίστηκε στην Β’ ομάδα. Στην συνέχεια της καριέρα τους βρέθηκε με την μορφή δανεισμού σε Χετάφε, Σπόρτινγκ Χιχόν και Αλμπαθέτε. Επόμενος σταθμός του η Κάντιθ από όπου δόθηκε δανεικός σε Αλμπαθέτε και Τενερίφη. Το 2023 για πρώτη φορά στην καριέρα του βρέθηκε στο εξωτερικό και στο Ιράν με την φανέλα της Τράκτορ.

Στην La Liga έχει αγωνιστεί σε 23 αγώνες με δυο τέρματα.

Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει αγωνιστεί σε 156 αναμετρήσεις και πέτυχε 16 γκολ , ενώ κατέγραψε και 8 ασίστ.

Alvaro Καλώς ήρθες στον Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη»

