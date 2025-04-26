Άφησε βαθμούς στο Περιστέρι ο Άρης και έβαλε την 5η θέση σε κίνδυνο

Ο Άρης δεν ξεπέρασε το εμπόδιο του Ατρόμητου και άφησε ανοιχτή την 5η θέση. Οι «κίτρινοι» ήρθαν 1-1 στο Περιστέρι για την 4η αγωνιστική των playoffs (5-8) της Stoiximan Super League και είδε τον Asteras Aktor που επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, να τον πλησιάζει στους τέσσερις βαθμούς.

Ο Μορόν άνοιξε το σκορ στο 45’ με δυνατό σουτ και ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μετά το 43’ στο πρώτο μέρος, στο οποίο ήταν ανώτεροι οι γηπεδούχοι. Ο Μπάκου ισοφάρισε από κοντά στο 74’ έπειτα από δοκάρι του Γιουμπιτάνα. Στην τελική ευθεία η ομάδα του Γκαρσία πίεσε πολύ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ανατροπής.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Γκαρσία. Στο τέρμα ο Κοσέλεφ, με τους Σταυρόπουλο και Μανσούρ να είναι στα στόπερ, ενώ Κίνι και Αθανασίου στα μπακ. Τσιγγάρας και Ουεντραόγκο στα χαφ, με τους Καλοσκάμνη και Παλμεσάνο στα «φτερά», ενώ ο Γιουμπιτάνα πλαισίωνε τον Μπάκου.

Με 4-2-3-1 και ο Άρης. Στον τέρμα ο Κουέστα, οι Ροζ-Μπράμπετς στα στόπερ, με τους Μάγιο και Μεντίλ στα μπακ. Μόντσου και Σιφουέντες στα χαφ, ενώ Σπίκιτς και Σαβέριο στα άκρα, με τον Νταρίντα να κινείται πίσω από τον Μορόν.

Το ματς

Σφιχτό πολύ και χωρίς αξιοσημείωτη φάση ήταν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Περιστέρι. Σταδιακά άρχισε να φτιάχνει η εικόνα του αγώνα, με τον Ατρόμητο να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 15’ να χάνει μεγάλη ευκαιρία. Ο Αθανασίου σέντραρε ωραία, ο Καλοσκάμνης έκανε σκαστή κεφαλιά και ο Κουέστα έδιωξε εντυπωσιακά.

Ο Άρης προσπαθούσε να γίνει επικίνδυνος, αλλά τα χαλούσε στην τελική πάσα και σε μεγάλο διάστημα του πρώτου μέρους δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τους γηπεδούχους. Η επόμενη φάση άνηκε και πάλι στην ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, έχοντας τον ίδιο δημιουργό και την ίδια συνταγή. Από νέα γλυκιά σέντρα του Αθανασίου, ο Γιουμπιτάνα έκανε άστοχη κεφαλιά στο 26’.

Έπειτα σε μικρό διάστημα οι Περιστεριώτες είχαν δύο κερδισμένες μπάλες σε καλή θέση για απευθείας χτύπημα, αλλά Γιουμπιτάνα (31’) και Ουεντραόγκο (34’) εκτέλεσαν στο τείχος. Οι γηπεδούχοι απείλησαν και στο 41’ με τον Αθανασίου να κάνει κάτι σαν γύρισμα που βγήκε σε σουτ, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουέστα.

Ο Άρης δεν είχε ευκαιρία μέχρι το 43’ και από εκείνο το σημείο και μέχρι την ανάπαυλα είχε χαμένο τετ-α-τετ και ένα γκολ. Ο Σιφουέντες μοίρασε κάθετα για τον Σαβέριο που νικήθηκε από τον Κοσέλεφ, ενώ στο 45’ ο Μόντσου σέρβιρε στον Μορόν που εκτέλεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ με δυνατό σουτ από θέση βολής.

Ατρόμητος-Άρης 1-1: Έβαλαν σε κίνδυνο την 5η θέση οι κίτρινοι

Ο Ατρόμητος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα του β’ μέρους, αλλά δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνος, με τον Άρη να τον περιμένει καλά οργανωμένος στην άμυνά του.

Η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο άνηκε στον Άρη. Από διώξιμο των γηπεδούχων σε προσπάθεια του Μάγιο, η μπάλα στρώθηκε στον Μορόν που έπιασε δυνατό σουτ λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία στο 55’.

Η πρώτη φάση των Περιστεριωτών στο β’ μέρος έγινε στο 59’. Από γέμισμα του Αθανασίου σε φάουλ, ο Μανσούρ έκανε σκαστή κεφαλιά με την μπάλα αν φεύγει λίγο έξω. Στο 66’ ο Μόντσου έπιασε σουτ στην κίνηση και η μπάλα έφυγε εκτός.

Στην τελική ευθεία ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος, πίεσε πολύ, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Στο 70’ ο Γιουμπιτάνα έφυγε κάθετα στον χώρο, πρόλαβε οριακά να κάνει την προβολή και ο Κουέστα έδιωξε. Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 74’, με τον Γιουμπιτάνα να κάνει σουτ, η μπάλα να κοντράρει στον Μεντίλ και να καταλήγει στο δοκάρι, με τον Μπάκου να ισοφαρίζει από κοντά.

Ατρόμητος-Άρης 1-1: Έβαλαν σε κίνδυνο την 5η θέση οι κίτρινοι

Παραλίγο στο 80’ να γίνει το 2-1, με την άμυνα του Άρη να είναι σε τρικυμία, τον Γιουμπιτάνα να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά το συρτό σουτ του έδιωξε ο Κουέστα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν πολύ, είχαν αρκετές ημιτελείς προσπάθειες, όπως και δύο άστοχα σουτ με τον Μίχορλ. Ωστόσο, ο Άρης πήγε να κάνει τη ζημιά ενδιάμεσα. Ο Μορόν μοίρασε στην κόντρα στον Σαμόρα που βγήκε φάτσα με τον Κοσέλεφ, αλλά έκανε άψυχο πλασέ. Η τελευταία προσπάθεια άνηκε στον Μορόν που έκανε σουτ στην κίνηση που έδιωξε ο Κοσέλεφ στο 90’+4’.

Το φιλμ του αγώνα μέσω του sport-fm.gr

MVP: Με το αποτέλεσμα που ήρθε ο Κουέστα λογίζεται ως ο πολυτιμότερος του ματς. Αφού κράτησε όρθιο τον Άρη στην πίεση του Ατρόμητου στην τελική ευθεία.

Σφυρίχτρα: Σε γενικές γραμμές καλή η διαιτησία. Ο Ατρόμητος είχε παράπονα για φάουλ στον Γιουμπιτάνα στη φάση του 0-1 του Άρη. Από το replay φάνηκε ότι υπάρχει μία μικρή επαφή, με το πόδι του παίκτη των γηπεδούχων πάει σε εκείνο του αντιπάλου του.

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ - Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Αθανασίου – Τσιγγάρας (72’ Μίχορλ) - Καλοσκάμνης (72’ Φαν Βέερτ), Γιουμπιτάνα, Παλμεζάνο (62’ Παλμεσάνο) - Μπάκου

Στον πάγκο έμειναν: Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσαντίλας, Πομόνης, Τσακμάκης, Καραμάνης.

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα - Μάγιο, Ροζ, Μπράμπετς, Μεντίλ - Μόντσου, Σιφουέντες (62’ Πάρντο), - Σπίκιτς (56’ Φετφατζίδης), Νταρίντα, Σάβεριο (67’ Σαμόρα) - Μορόν

Στον πάγκο έμειναν: Σίντκλεφ, Φατόρε, Ροζ, Ντούντου, Φρίντεκ, Μοντόγια.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Σπυρόπουλος

4ος Ματσούκας

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Πουλικίδης

