Αφήνει την Ευρώπη και μετακομίζει στο Κουβέιτ ο Λοβερν

Βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ζοφρί Λοβέρν. Στα 34 του, ο διεθνής Γάλλος σέντερ ο οποίος παρέμενε χωρίς συμβόλαιο μετά την αποχώρησή του από τη Βιλερμπάν, μετακομίζει στο Κουβέιτ, με τον μάνατζέρ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, να αποκαλύπτει ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της ασιατικής χώρας.

Ο Λοβέρν φόρεσε τη φανέλα της ASVEL την τριετία 2022-2025, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στην Ευρωλίγκα με Ζαλγκίρις, Φενέρμπαχτσε, Χίμκι, αλλά και στο ΝΒΑ με Νάγκετς, Θάντερ, Μπουλς και Σπερς.

