Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφήνει την Ευρώπη και μετακομίζει στο Κουβέιτ ο Λοβερν

Στα 34 του, ο Γάλλος σέντερ, Ζοφρί Λοβέρν, μετακομίζει στην Ασία και στο Κουβέιτ

Λοβερν

Βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ζοφρί Λοβέρν. Στα 34 του, ο διεθνής Γάλλος σέντερ ο οποίος παρέμενε χωρίς συμβόλαιο μετά την αποχώρησή του από τη Βιλερμπάν, μετακομίζει στο Κουβέιτ, με τον μάνατζέρ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, να αποκαλύπτει ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της ασιατικής χώρας.

Ο Λοβέρν φόρεσε τη φανέλα της ASVEL την τριετία 2022-2025, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στην Ευρωλίγκα με Ζαλγκίρις, Φενέρμπαχτσε, Χίμκι, αλλά και στο ΝΒΑ με Νάγκετς, Θάντερ, Μπουλς και Σπερς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κουβέιτ μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark