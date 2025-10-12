AEΚ: Συναγερμός με Λούκα Γιόβιτς, γυρνά στην Αθήνα με πρόβλημα τραυματισμού

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, έπαιζε περίπου 30 λεπτά στο σαββατιάτικο αγώνα Σερβία - Αλβανία 0-1 και φαίνεται πως η χρησιμοποίησή του αυτή, του δημιούργησε πρόβλημα τραυματισμού.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο 27χρονος φορ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι με την Ανδόρρα την Τρίτη (14/10).

