Παναθηναϊκός: Οι δύο πύργοι και το μέλλον

Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, έπειτα από οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου, αναμένεται να είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Με τους πράσινους να χτίζουν ένα ολλανδικό δίδυμο που θα είναι οι πύργοι στο κέντρο της άμυνας.

Ο 28χρονος στόπερ βρίσκεται σε καλή αγωνιστική ετοιμότητα, διότι συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Σαμσουνσπορ. Μάλιστα, οι πράσινοι θα τον προσθέσουν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι με την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Πηγή: skai.gr

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