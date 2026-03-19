ΑΕΚ-Τσέλιε: Σφραγίζει την πρόκριση στους «8» και θέλει να το κάνει με νίκη η Ένωση

Να εξασφαλίσει και τυπικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League θέλει η ΑΕΚ που υποδέχεται την Τσέλιε στην κατάμεστη Allwyn Arena (19:45, CosmoteSport 3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είναι τυπική διαδικασία αφού η Ένωση στο πρώτο ματς πήρε τη μεγάλη νίκη με 4-0 στη Σλοβενία.

Ο «δικέφαλος» ήταν απολαυστικός στην πρώτη μάχη των «16» και θα μπορούσε, χωρίς καμία υπερβολή, να πετύχει τα διπλάσια τέρματα, απ’ όσα σημείωσε: άνοιξε το σκορ από νωρίς με τον Βάργκα, έχασε πολλές ευκαιρίες έχοντας και δοκάρι με τον Ούγγρο, με τον Κοϊτά να σημειώνει το δεύτερο τέρμα. Ο Γκατσίνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε και τρίτο γκολ, με τον Μουκουντί στο δεύτερο μέρος να διαμορφώνει τελικό σκορ που στέλνει την ΑΕΚ στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» στο πρωτάθλημα πέταξαν βαθμούς στο Περιστέρι, καθώς ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τον Ατρόμητο και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες κόντρα στην Τσέλιε: οι λόγοι είναι πολλοί αφού εκτός της ώθησης που θα δώσει στο ψυχολογικό κομμάτι, θα συνεισφέρει τόσο στη μάχη που δίνει η Ελλάδα για είσοδο στην πρώτη 10άδα της UEFA, όσο και στο ranking της ΑΕΚ στην κατάταξη των συλλόγων.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας το ματς δεν είναι φιλικό, ενώ επισήμανε πως πρέπει οι παίκτες του να δείξουν σεβασμό σαν να κρίνεται η πρόκριση από το 0-0 και να πάρουν τη νίκη.

«Θα είναι ακόμα μια μεγάλη ανταγωνιστική αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε.

Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι μήνυμα στους φιλάθλους, οι παίκτες χρειάζονται την ενέργειά τους, αυτό δίνει κίνητρο κι έμπνευση, αναμένω γεμάτες κερκίδες και να σπρώξουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέρβος τεχνικός.

Στο όριο των καρτών για την ΑΕΚ είναι έξι παίκτες (Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα), όμως, ο Νίκολιτς δεν φαίνεται να το έχει στο μυαλό του κάνοντας λόγο πως πρόκειται να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δώσει κάποιες ανάσες στον Ρότα με τον Γκεοργκίεφ να παίρνει τη θέση ως δεξιός μπακ, όπως επίσης και να προφυλάξει τον Πινέδα με τον Περέιρα καθώς ο Μαρίν έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του κόντρα στην Κηφισιά. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζίνι, με επικρατέστερο να μείνει στον πάγκο να είναι ο Βάργκα, που στο ξεκίνημα της προπόνησης της Τετάρτης (18/03) έκανε ατομικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Στην αντίπερα όχθη, η Τσέλιε μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα έλυσε τη συνεργασίας της με τον Ιβάν Μαέφσκι, που αντικαταστάθηκε από τον Βίτορ Καμπέλος. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο η σλοβενική ομάδα πήρε την εκτός έδρας νίκη για το πρωτάθλημα με 1-0 κόντρα στην Κόπερ χάρη στο γκολ του Χρκα.

«Αυτός θα είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός αγώνας στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στον πρώτο αγώνα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το έργο του προκατόχου μου, αλλά ξέρω ότι η οργάνωση στην άμυνα είναι το θεμέλιο κάθε ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ και πόσο καλά παίζει, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορούμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα.

Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχε πολύς χρόνος για δουλειά, έπρεπε να δούμε άλλα πράγματα. Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, όσο κάτι δεν έχει τελειώσει. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα κατάφερε με τη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή είναι μια ομάδα που δουλεύει με τον προπονητή της εδώ και αρκετό καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Καμπέλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Γκεοργκίεφ (Ρότα), Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος - Πινέδα (Περέιρα), Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα - Ζίνι (Βάργκα), Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Λέμπαν - Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ - Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ - Ιοσίφοφ, Βάνσας, Κούτσις.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντάβιντε Ιμπεριάλε (Ιταλία), Αλέσιο Μπέρτι (Ιταλία)

4ος: Τζοβάνι Αϊρόλντι (Ιταλία)

VAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία), Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

