Μια απρόσμενη επιστροφή φαίνεται πως εξετάζεται στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του aek365, ο Κώστας Γαλανόπουλος, μόλις έξι μήνες μετά το πρώτο του επαγγελματικό βήμα εκτός της ομάδας, είναι πιθανό να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα!

Η ΑΕΚ βλέπει στον Γαλανόπουλο έναν ποδοσφαιριστή ικανό να καλύψει τρεις από τις τέσσερις θέσεις του ρόμβου στο κέντρο, ενώ παράλληλα είναι Έλληνας και έχει δικαίωμα συμμετοχής ως γηγενής στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου η ομάδα έχει κενά.

Από την πλευρά του, ο ίδιος θεωρεί πως πλέον, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όπου πάλευε για να... χωρέσει στα πλάνα του Αλμέιδα, θα έχει σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες να αγωνιστεί, είτε ως εσωτερικός μέσος είτε ως αμυντικό χαφ. Η πιθανότητα επιστροφής του είναι σημαντική, χωρίς όμως να επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, που προγραμματίζει κανονικά την απόκτηση παίκτη με προοπτική βασικού στη θέση «6» του ρόμβου.

Το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο Γαλανόπουλος αγωνίστηκε στον ΑΠΟΕΛ, όπου προπονητής ήταν ο Μανόλο Χιμένεθ. Εκεί πραγματοποίησε πάνω από 20 συμμετοχές και πλέον, ως ελεύθερος παίκτης, ψάχνει τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του, ο οποίος ενδέχεται να είναι ξανά η ομάδα που τον ανέδειξε.

