Πορτογαλικά Μέσα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με 19χρονο αμυντικό μέσο που έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη χώρα της Ιβηρικής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Βάσκο Σάντος, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Πόρτο.

Ο Σάντος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Μποαβίστα, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην Πόρτο, χωρίς όμως να έχει αγωνιστεί με την πρώτη της ομάδα.

Συνολικά, έχει πραγματοποιήσει 22 εμφανίσεις με την Κ19 της Πόρτο, ενώ έχει χριστεί διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της εθνικής Πορτογαλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.