Προπονητής Ρέιντζερς: «Θα είμαστε άλλη ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Η Ρέιντζερς συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεών της με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 σε φιλική αναμέτρησή της με τη βέλγικη Μπριζ.



Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των Σκωτσέζων, Ράσελ Μάρτιν, αναφέρθηκε στην πρόοδο της ομάδας του στην προετοιμασία και τόνισε με βεβαιότητα πως περιμένει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στους αγώνες με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Προτιμώ πολύ περισσότερο τη νοοτροπία που δείξαμε στο δεύτερο μέρος σε σχέση με το πρώτο. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, μετά δεχθήκαμε γκολ και αυτό μας επηρέασε αρκετά. Είναι λογικό, δουλεύουμε μόνο δύο εβδομάδες. Θα είμαστε μια άλλη ομάδα σε δύο εβδομάδες, στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, οπότε πρέπει απλά να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε.Αυτά που προσπαθούμε τώρα να περάσουμε, σε λίγο θα είναι συνήθεια, δεύτερη φύση. Το είπα και στους παίκτες ότι είναι πολύ απαιτητικό αυτό το στάδιο, υπάρχουν πολλά καινούρια πράγματα. Αλλά στο τέλος θα τα κάνουν όλα όπως αναπνέουν, ενστικτωδώς».«Πρέπει να φέρουμε παίκτες που θα έχουν και ταλέντο και τον σωστό χαρακτήρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Μέχρι τώρα, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Αλλά το λέω ξανά, σε λίγο καιρό, θα είμαστε και σε αυτό το κομμάτι άλλη ομάδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.